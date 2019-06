Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Sluníčko nebo mráček

DĚČÍN - Ludvíkovičtí školáci kontrolovali řidiče i jejich vozy.

Letošní středeční dopoledne pátého června se v blízkosti základní a mateřské školy v Ludvíkovicích neslo v duchu dopravně preventivní akce Sluníčko nebo mráček. Policistky z Obvodního oddělení policie Děčín – Město společně s policejní preventistkou a svěřenci MŠ a ZŠ Ludvíkovice v průběhu dvou hodin zastavovali projíždějící vozidla. Děti se seznamovaly s průběhem silniční kontroly. Zjistily, co všechno policisté kontrolují během dopravně bezpečnostních akcí, co vyžadují od řidičů, jaké doklady musí mít v době jízdy u sebe, kdy už je třeba vyměnit ojeté pneumatiky. Na vlastní kůži si někteří vyzkoušely orientační dechovou zkoušku a asistovaly všem krokům policistek při silniční kontrole. Samy se pak zapojily do kontrol vozidel i jednání s řidiči. V případě bezchybného výsledku obdarovávaly řidiče drobnými dárky a sluníčky. V případě nedostatků předávaly pouze mráčky.

V průběhu dvouhodinové akce jsme společně zkontrolovali na tři desítky vozidel. Největšími nešvary řidičů byly propadlé technické prohlídky vozidel a propadlé doklady o povinném ručení. Nikdo z kontrolovaných nebyl pod vlivem alkoholu.

Děčín 5. června 2019

por. Bc. Petra Trypesová

Oddělení tisku a prevence Děčín

E-mail: krpulk.kr.pis.decin@pcr.cz

Tel.: 974 432 207, 724 156 293

