Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Sluchátka s hudbou do silničního provozu nepatří!

JABLONECKO – Včera večer v Železném Brodě vstoupila dívka se sluchátky na uších bezprostředně do jízdy řidiči, který již střetu s ní nemohl zabránit.



Včera večer krátce před půl osmou hodinou se stala dopravní nehoda v Železném Brodě v ulici Vaněčkova. Řidič s vozidlem Škoda 136 LS jel po této ulici ve směru od Malé Skály do centra města, kde mu náhle do jízdní dráhy vstoupila z pravé strany chodníku dvanáctiletá dívka s úmyslem přejít vozovku, přičemž se ani nerozhlédla. Navíc při chůzi ani nic neslyšela, jelikož měla na uších nasezeny sluchátka a poslouchala hudbu. Po chodníku šla ve směru jízdy vozidla, tedy zády k němu. Po následném střetu s vozidlem dívka upadla na vozovku a utrpěla zranění, se kterým byla převezena do liberecké nemocnice. Charakter jejího zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u řidiče vozidla policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.

Je opravdu velkým štěstím, že tato dopravní nehoda neskončila tragicky. Uvědomte si, že při hlasitém poslouchání hudby prostřednictvím nasazených sluchátek na uších neslyšíte, co se kolem vás v silničním provozu děje. Navíc snadno můžete přehlédnout i vozidla Integrovaného záchranného systému jedoucí se zapnutým majákem a výstražným zvukovým zařízením. V souvislosti s těmito skutečnostmi upozorňujeme všechny účastníky silničního provozu, že stejně jako zrak, tak i sluch je důležitým smyslem pro bezpečný pohyb v něm. Navíc chodci jsou těmi nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Jsou to ti, kteří při střetu s vozidly utrpí ta nejtěžší zranění. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby se v silničním provozu chovali bezpečně a především při přecházení vozovek nikam nespěchali a chovali se s rozvahou.





25. 2. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem