Slovní rozepře přerostla ve fyzické napadení

KARLOVARSKO – Útočník skončil ve vazbě.



Dne 12. listopadu 2019 před druhou hodinou odpolední bylo na tísňovou linku 158 přijato oznámení o tom, že na chodbě domu v Ostrově dochází k hlučné hádce mezi sousedy, která měla vyvrcholit fyzickým napadením. V tuto dobu se dostavil na obvodní oddělení v Ostrově zraněný 32letý muž, který uvedl, že ho po slovní rozepři napadl o šest let mladší muž. Bylo zjištěno, že útočník měl v chodbě bytu uvedeného domu, po verbální a fyzické rozepři obou mužů, vzít dva kuchyňské nože a poté vulgárně nadávat a vyhrožovat zabitím poškozenému muži. Potom ho měl jedním z nožů říznout do ruky. Muž se dal z bytu na útěk, ale útočník ho na schodišti dohonil. Tím to však bohužel neskončilo. Jakmile se poškozený muž otočil k útočníkovi zády, bodl ho kuchyňským nožem do zad. Poraněnému muži se poté podařilo z místa utéct.

Po přijatém oznámení vyjela na udanou adresu neprodleně hlídka policistů. Na místě se však už pachatel nenacházel. Dle zjištěných informací od svědků, měl muž odjet v osobním vozidle značky Škoda, a to společně s ženou, která měla být předmětem sporu. Operační důstojník přijal veškerá opatření a zahájil pátrací akci po vozidle a jeho osádce. Policejní hlídky začali okamžitě a intenzivně po pachateli pátrat. Díky jejich dobré odvedené práci, byl útočník s ženou během krátké chvíle kriminalisty vypátrán a zadržen. Zraněný muž byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Plzni.

Kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality v Karlových Varech zahájili trestní stíhání 26letého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu Těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Ten jej akceptoval a soudce Okresního soudu v Karlových Varech muže poslal do vazební věznice, kam byl následně eskortován policejní hlídkou.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na deset let.

prap. Eva Valtová

por. Zuzana Týřová

15. 11. 2019

