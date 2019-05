Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Slovan přivítá Slávii

KRAJ / LIBEREC - Policisté budou dohlížet na bezpečnost ve městě.

V sobotu 4. května 2019 přivítá na stadionu U Nisy domácí FC Slovan Liberec hostující celek SK Slavia Praha. Fotbalové klání Fortuna ligy zahájí hvizd rozhodčího ve 20:00 hodin.

Na tento zápas se připravuje i Policie ČR, která jej na základě získaných informací vyhodnotila jako rizikový.

Policisté chystají bezpečnostní opatření, jehož cílem bude zajištění veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti ve městě Liberci a v okolí fotbalového stadionu. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje z důvodu zajištění hladkého průběhu akce nasadí k výkonu služby nejen členy Antikonfliktního týmu, policisty Dopravního inspektorátu a kynology, ale také Krajskou pořádkovou jednotku spolu s dalšími pořádkovými jednotkami ze sousedních krajů.

Fanoušci hostujícího týmu by měli do města pod Ještědem přijet ať v rámci organizovaných skupin vlaky a autobusy, ale také po vlastní ose, osobními automobily.

Žádáme všechny fotbalové fanoušky a nadšence, kteří do Liberce zavítají, aby respektovali dopravní značení, parkovali na místech k tomu určených a dodržovali pokyny policistů, městských strážníků a v prostorách fotbalového stadionu také pokynů pořadatelů a bezpečnostní agentury.

Z důvodu plánovaných omezení v prostorách náměstí Dr. E. Beneše budou policisté od odpoledních hodin dohlížet a monitorovat střed města u Soukenného náměstí a Paláce Dunaj, odkud bude směřovat pochod fanoušků hostujícího týmu k fotbalovému stadionu. V souvislosti s tím bude omezen provoz v ulicích Moskevská a Pražská. Za neustálého dohledu policejních jednotek se fanoušci budou přesouvat ulicemi Širokou, U Lomu, Truhlářskou až k ulici Chrastavská, kde bude momentálně omezen provoz na pozemní komunikaci u přechodu k fotbalovému svatostánku libereckého klubu.

V souvislosti se zajištěním klidného průběhu celé akce žádáme všechny občany, aby byli trpěliví a respektovali dočasná omezení v den konání fotbalového utkání.

2. května 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

