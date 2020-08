Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Slibil to, na co neměl pravomoce

PŘEROV - Volné místo v domově seniorů se nakonec nenašlo.

Oklamat se nechala 67letá žena z Přerova neznámým mužem, který jí slíbil zajistit pro manžela místo v pečovatelském domě na ulici Kabelíkova v Přerově. Služba ovšem neměla být zadarmo a tak od seniorky v červnu vylákal dvě částky. Nejprve to bylo 10 000 Kč a posléze ještě 2 000 Kč. Protože se nic nedělo, začala paní prostředníka upomínat, aby dostál své nabídce. Po několika urgencích ale poškozené sdělil, že to bohužel nevyšlo a peníze jí vrátí. Do konce července se tak nestalo a poškozená přišla na služebnu oznámit, že se pravděpodobně stala obětí podvodníka, který z ní vymámil peníze pro svoje vlastní potřeby. Případ jsme zaevidovali a šetříme pro trestný čin podvod.

por. Mgr. Miluše Zajícová

4. srpna 2020

