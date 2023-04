Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sledovat tachometr se vyplatí

KRAJ: Policisté budou při akci Speed Marathon dohlížet na dodržování rychlostních limitů.

V pátek proběhne letošní ročník dopravně bezpečnostní akce s názvem Speed Marathon. Policisté při ní budou kontrolovat zejména dodržování rychlostních limitů. Do výběru míst, kde se kontroly budou odehrávat se mohli do konce března zapojit zájemci hlasováním na stránkách https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/speedmarathon . v Jihomoravském kraji je vytipováno devadesát osm různých míst. S dopravními policisty se tak řidiči mohou potkat po celém Jihomoravském kraji. Dohlížet budou jak na dálnicích a rychlostních komunikacích tak i na silnicích nižších tříd. V Brně se bude měřit například v ulici Vídeňské či Hradecké, na Znojemsku je vysoká rychlost problémem nejen na silnici I/53. Oblíbeným výletním cílem, kde by měli řidiči ubrat plyn je i Lednice, užitečný bude dohled policejní hlídky i na silnici třetí třídu v Nemojanech u školy.

Kompletní seznam míst, kde bude v pátek probíhat měření rychlosti naleznete na internetových stránkách https://www.bezpecnecesty.cz

por. David Chaloupka, 20. dubna 2023

