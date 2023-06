Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Slavný herec Keanu Reeves měl kontaktovat 42letou ženu

PRAHA VENKOV - VÝCHOD - Bohužel zjistila, že se jedná o podvodníka.

Policisté z Oddělení obecné kriminality Prahy venkov - východ se aktuálně zabývají případem podvodu, ve kterém figuruje známý herec Keanu Reeves, samozřejmě ne ten pravý, ale podvodník, který se za slavného herce vydával.

Na policisty se obrátila 42letá žena z Brandýsa nad Labem, která policistům sdělila, že se zřejmě stala obětí podvodníka a uvěřila mu. Přišla o nemalou částku půl milionu korun.

Žena ke konci roku 2022 na sociálních sítích reagovala příspěvkem ve fanouškovské skupině Keanu Reevse. Po pár dnech se jí ozval člověk, který se jako slavný herec představil. Žena skutečně uvěřila, že jí kontaktuje sám herec. Ženy se dotázal, jestli by nemohla zaslat nějaké peníze pro jeho nadaci na pomoc dětem. Žena ale peníze, které by mohla zaslat, neměla.

Herec ale s poškozenou v konverzaci pokračoval a začali si svěřovat i osobnější věci. Následně jí pachatel sdělil, že by jí chtěl pomoci a podpořit jí a taky jí zaslat balík s hodnotnými dárky. Balík měl obsahovat nejen šperky, ale i značkové kabelky, boty a hodinky v hodnotě 100 000 dolarů. Jediné, co žena pro to musela udělat, bylo vyfocení občanského průkazu.

Pak už následovaly další výmluvy, proč balík nebyl doručen... Nejprve prý balík zadrželi celníci kvůli clu, později bylo potřeba zaplatit poplatek, později poplatek další. Aby žena získala peníze na poplatky za doručení balíčku, navštívila opakovaně banku a peníze si půjčila a dohromady zaslala půl milionu korun za neexitující balík. Až ve chvíli, kdy ženě peníze došly, uvědomila si, že pravděpodobně nekomunikovala s Keanu Reevesem, ale podvodníkem a vše nahlásila policistům.

Kriminalisté po podvodníkovi pátrají a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. V případě dopadení pachateli hrozí až 5letý trest odnětí svobody.

Na internetu buďte obezřetní a nikdy nezasílejte peníze neznámému člověku. Nikdy nevíte, kdo se na druhém konci skutečně skrývá.

Preventivní informace

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

23. května 2023

