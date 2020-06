Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Slavnostní představení elektromobilů

Pražská policie má prvních dvacet elektromobilů v policejních barvách.

Dnes 18. června policejní prezident brig. gen. Jan Švejdar spolu s 1. náměstkem brig. gen Martinem Vondráškem, ředitelem Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy brig. gen. Tomášem Lerchem a se zástupci automobilky Hyundai představili první elektromobily v barevném provedení Policie České republiky.

Na základě uzavřené rámcové dohody Ministerstvem vnitra Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy nakoupilo celkem osmatřicet kusů elektromobilů značky Hyundai Ioniq. Dnešním dnem si prvních dvacet vozidel převzali policisté z dvaceti různých pražských místních oddělení. Vozidla budou využívána policisty při běžné hlídkové službě a dalších policejních činnostech v rámci celého území hlavního města Prahy.

Jedná se o elektromobil Hyundai Ioniq EV MY20 FUTURE EFFICIENCY NAV - osobní automobil AB Hatchback SG s výkonem 100 kW, spotřebou elektrické energie 138 Wh/km a celkovým dojezdem 311 km. Vozidlo je navíc vybaveno samostatným autonomním systémem pro funkci výstražného světelného a zvukového zařízení a majákové rampy s automatickou dobíječkou.

„Jsem velmi rád, že po velmi krátké době vozový park Policie České republiky rozrůstá o nejmodernější techniku. Tento okamžik vnímám jako přelomový, kdy poprvé v historii, kdy Policie české republiky uvádí do provozu vozidla v barvách policie na čistě elektrický pohon. Jsem za to velmi rád, že právě pražská policie může takovou to techniku využít, a tím navázat na moderní trendy po vzoru jiných policejních sborů. Tímto způsobem chceme ukázat, že i Polciie České republiky reaguje na e-mobilitu, chce být šetrná k životnímu prostředí. Policisté v současné chvíli mohou používat pro dobíjení zařízení umístěná v objektech Ministerstva vnitra, dále komerční rychlonabíjecí stanice a samozřejmě nabíjet lze i přímo na služebnách,“ řekl brig. gen Tomáš Lerch

„Je mi velkou ctí, že se dnes účastním tohoto představení nových vozidel. Jak jistě víte, Policie České republiky zavedla v loňském roce více jak dva tisíce nových dopravních prostředků a jsem velmi rád, že jsme se vydali i my cestou elektromobility. Velmi rád bych popřál všem policistům, kteří budou ve vozidlech jezdit, aby najezdili mnoho šťastných kilometrů a ať se vždy vrátí v pořádku domů,“ uvedl policejní prezident brig. gen. Jan Švejdar.

mjr. Eva Kropáčová

18. 6. 2020

