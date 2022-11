Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Slavnostní předávání ocenění

KARLOVARSKÝ KRAJ – Tento slavnostní akt se konal v Multifunkčním centru na Březové.

Ve čtvrtek dne 10. listopadu 2022 v dopoledních hodinách se v Kulturním a Multifunkčním centru na Březové u Sokolova uskutečnilo slavnostní předávání ocenění policistům a občanským zaměstnancům Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Za znění Husitského chorálu v podání Hudby Hradní stráže a Policie České republiky do sálu napochodovala čestná jednotka s praporem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Poté krajský ředitel brig. gen. Mgr. Petr Macháček uvítal všechny přítomné.

„Za pár okamžiků řada z Vás z mých rukou obdrží medaili krajského ředitele, kterou uděluji jako poděkování za dlouhodobé vynikající plnění služebních a pracovních povinností a také medaili krajské pořádkové jednotky, kterou oceňuji ty z Vás, kteří se v tomto nejširším slova smyslu podílejí na činnosti krajské pořádkové jednotky. Mezi oceňovanými medailí krajského ředitele je jeden z nás, dnes již bývalý zaměstnanec, který se za poslední 4 roky velkou měrou zasadil spolu se svým týmem spolupracovníků, o transformaci činností odboru správy majetku, vnesl do jeho fungování principy řízení kolektivu a organizaci práce, jež získal ve svých předchozích manažerských pozicích v civilní sféře a zasadil se o to, že odbor správy majetku je funkčním celkem sloužícím jako výrazná podpora výkonu služby policistů, policistek a nejen jich. Jednou z dalších oceněných je dáma, která sice není naším zaměstnancem, ale o velkou část našich zaměstnanců se dlouhá léta příkladně stará a pečuje o to nejcennější, o jejich zdraví. Zároveň bych chtěl poděkovat organizátorům této akce, zástupcům města Březová za poskytnutí těchto nádherných prostor a hudebnímu tělesu Hudby Hradní stráže a Policie České republiky za hudební doprovod celého slavnostního aktu. Dále chci Vám všem poděkovat za vaši práci a pro nadcházející období roku Vám přeji jen to nejlepší a krásné a požehnané vánoční svátky.“, uvedl krajský ředitel.

Následně začalo předávání ocenění policistům a občanským zaměstnancům našeho ředitelství za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služebních a pracovních výsledků a za trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Z rukou krajského ředitele brig. gen. Mgr. Petra Macháčka a jeho náměstků si 46 policistů a občanských zaměstnanců převzalo medaili Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, certifikát a ženy navíc i květinu.

Tímto slavnostní akt nebyl ještě u konce. Následovalo předávání medailí Krajské pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, které si společně s certifikátem převzalo 10 policistů sloužících v pořádkové jednotce jako díky za jejich práci.

Za významné zásluhy na budování, spolupráci a přispění k plnění poslání krajské pořádkové jednotky si převzal medaili Krajské pořádkové jednotky také plk. Ing. Bc. Petr Nováček, náměstek ředitele pro ekonomiku Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. „Pan plk. Ing. Nováček se v minulosti, když byla naše pořádková jednotka budována, podílel svým know – how na jejím vzniku a dále s námi úzce spolupracoval v oblasti společných cvičení a nasazení. Společně s řadou našich příslušníků pořádkové jednotky spolupracoval ještě v době, kdy jsme fungovali pod vlajkou Správy Západočeského kraje“, uvedl krajský ředitel brig. gen. Mgr. Petr Macháček.

Na samý závěr z rukou krajského ředitele převzal por. Ing. Karel Fridrich jedno z nevyšších ocenění, jež uděluje pan policejní prezident, konkrétně plaketu Policie České republiky, a to za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služebních výsledků a významný přínos k budování a prosazování dobrého jména Policie České republiky.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěšných pracovních let.

mjr. Bc. Kateřina Pešková

11. 11. 2022

