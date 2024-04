Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Slavnostní předávání ocenění

KARLOVARSKÝ KRAJ – Tento slavnostní akt se konal v Karlových Varech v Císařských lázních.

V pátek dne 26. dubna 2024 v dopoledních hodinách se v Karlových Varech v krásných prostorách Císařských lázních pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje uskutečnilo slavnostní předávání ocenění policistkám, policistům a občanským zaměstnancům Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Mezi oceňovanými byli také vážení hosté.

Za znění Husitského chorálu v podání Hudby Hradní stráže a Policie České republiky do Zanderova sálu napochodovala čestná jednotka s praporem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Po ní následoval příchod krajského ředitele plk. Mgr. Michala Šavrni a náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování brig. gen. Mgr. Tomáše Kubíka.

Slavnostní akt zahájil krajský ředitel plk. Mgr. Michal Šavrňa. „Těší mě, že jsme se mohli sejít v takto krásných prostorech, navíc při takto slavnostní události, kterou předávání medailí je. Ještě před samotným slavnostním aktem bych chtěl všem přítomným kolegům poděkovat za práci, kterou odvádí. Vím, že to nemáte jednoduché a o to více si vaší práce vážím. Pro mě, jako pro ředitele, je největším oceněním to, že mám kolem sebe kolegy, na které se mohu vždy spolehnout.“

Následně začalo předávání medailí I. stupně, II. stupně a III. stupně policistům a policistkám za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a trvání služebního poměru v délce 30 let, 20 let a 10 let. Medaili policejního prezidenta si 64 policistek a policistů převzalo z rukou náměstka policejního prezidenta brig. gen. Mgr. Tomáše Kubíka. Náměstek policejního prezidenta a krajský ředitel osobně poblahopřáli každé oceňované policistce a policistovi. Dámy navíc obdržely od krajského ředitele květinu.

Pokračovalo se v předávání ocenění policistkám, policistům a občanským zaměstnancům našeho ředitelství za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služebních a pracovních výsledků a za trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Ocenění si převzali také vážení hosté za dlouhodobou a vynikající spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje. Celkem 71 oceňovaných si z rukou krajského ředitele převzalo medaili Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, včetně vážených hostů, kterými byli policista z Národní protidrogové centrály, policista z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a ředitelka domova dětí a mládeže v Sokolově, a to za dlouhodobou a vynikající spolupráci .

Slavnostní akt nebyl ještě u konce. Následovalo předávání medailí Krajské pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Za významné zásluhy na budování, spolupráci a přispění k plnění poslání krajské pořádkové jednotky si společně s certifikátem převzalo 5 policistů a ředitel Muzea Policie České republiky.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěšných pracovních let.

30. 4. 2024

