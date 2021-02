Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Slavil Valentýna šampaňským a pak sedl za volant. Skončilo to nehodou

RAKOVNICKO – Nadýchal přes tři promile.

Policie neustále upozorňuje řidiče, že alkohol a ani jiné návykové látky za volant nepatří. Jízda pod vlivem těchto návykových látek je velmi riskantní a nebezpečná. Tito řidiči jsou nebezpeční a svým protiprávním jednáním ohrožují především zdraví a životy ostatních nevinných účastníků silničního provozu Pouze dodržováním předpisů silničního provozu, bezpečnou jízdou a vzájemnou ohleduplností můžeme snížit počet dopravních nehod na pozemních komunikacích.

V neděli 14. února krátce před půl druhou odpoledne se střetla na křižovatce v katastru obce Krupá dvě osobní vozidla. Jeden z řidičů byl značně ovlivněn alkoholem, a navíc po nehodě odjel.

K dopravní nehodě došlo na čtyřramenné křižovatce silnic I/6 a II/229 (Na Šustně), a to dle dosavadního šetření pravděpodobně tak, že 58letý muž řídil osobní vozidlo Škoda Octavia po vedlejší silnici ve směru od Lišan na Krupou, přičemž nerespektoval dopravní značení „Stůj, dej přednost v jízdě!“ a vjel do křižovatky v době, kdy z jeho levé strany přijíždělo po hlavní komunikaci od Karlových Varů na Prahu 21letý řidič osobního vozidla Ford. Následně došlo ke střetu těchto vozidel, avšak řidič Škodovky pokračoval v jízdě na přilehlou benzínovou čerpací stanici, kde se oba účastníci dopravní nehody sešli a proběhla mezi nimi komunikace. Osmapadesátiletý řidič ale odmítal setrvat na místě do doby příjezdu policistů a odjel směrem do Krušovic. Za ním se ihned vydal 21letý řidič a následoval ho až do Krušovic, kde řidič Octavie zastavil a zaparkoval. Po příjezdu policejní hlídky byli oba muži vyzváni k dechové zkoušce ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu. U jedenadvacetiletého řidiče byla dechová zkouška negativní, zatímco u osmapadesátiletého muže přístroj naměřil pozitivní výsledek s hodnotou přesahující 3 promile. S výsledkem byl srozuměn, k němuž dodal, že před jízdou vypil láhev šampaňského. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a řádně ho poučili o zákazu řízení. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Policisté kontrolou vozidla zjistili, že na autě je další poškození, konkrétně na pravých předních dveří, což očividně nesouviselo s touto dopravní nehodou.

Osmapadesátiletý muž je v současné době podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Většina z nás ví, že řídit pod vlivem alkoholu je trestuhodné.

Řidič, který některou návykovou látku užil, může mít:

potíže v udržení pozornosti a soustředění se na řízení,

unáhlené reakce,

narušenou psychomotorickou koordinaci,

tendence k rychlé, agresivní jízdě a riskování,

časté je také vybočování z jízdního pruhu a ze silnice, vlnkovitá jízda a kolize ve velké rychlosti

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

16. února 2021

