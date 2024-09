Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Slanil se do rukou policistů

KROMĚŘÍŽSKO: Vězení už neunikl.

Čtyřiatřicetiletý muž se několik týdnů vyhýbal svému nástupu do vězení za svou předešlou trestnou činnost.

Odsouzený se na základě soudního příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody ocitl v hledáčku policie. Když mu v půli srpna ve večerních hodinách klepala hlídka na dveře bytu, spadla klec. I když se muž na tuto situaci předem připravoval a snažil se policistům utéci po přichystaném laně, slanil se z balkónu svého bytu přímo do rukou zakročující hlídky. Ta předpokládala jeho zaječí úmysly a plán útěku mu překazila. Ještě téhož dne byl eskortován do věznice.

Muži navíc hrozí za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání až dvě léta za mřížemi.

4. září 2024, por. Radomír Šiška, DiS.

vytisknout e-mailem