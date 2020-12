Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Skvělá práce píseckých policistů

Písek - Podezřelé z loupežného přepadení dopadli za pár hodin, dlouho si lupu neužili. (Hlasová schránka 974 221 116)

Písečtí kriminalisté a policisté z tamních obvodních oddělení za sebou mají náročnou noc. Minutu před jedenáctou hodinou večer totiž na linku 158 oznámila žena pracující na benzinové čerpací stanici na Písecku, že do budovy vstoupil muž v roušce a s brýlemi na očích, držel zbraň, mířil na ni a požadoval vydání peněz a cigaret. Přepadená udělala vše, co po ní muž chtěl a ten benzinu opustil. V tu chvíli se do pátrání po pachateli či pachatelích loupežného přepadení zapojilo několik policejních hlídek a na místo činu vyrazili kriminalisté. Ti zajistili místo činu a od poškozené zjistili popis možného pachatele a také směr, kterým se muž vydal na útěk. Hlídky nejen na Písecku měly k dispozici informaci o události a o pohybu pachatele loupežného přepadení, který je pravděpodobně ozbrojen. Za dvě a půl hodiny od loupežného přepadení se ve vysílačce ozvali písečtí policisté, kteří v rámci pátrání po pachateli a dohledu na silniční provoz zastavili ke kontrole osobní vozidlo, v němž řidič odpovídá popisu pachatele loupežného přepadení. Ve vozidle policisté nalezli jak zbraň, tak cigarety. Podezřelý navíc policistům sdělil, že nebyl sám a spolupachatele již z auta vysadil. Informaci obdrželi kriminalisté, kteří na základě místní a osobní znalosti již věděli, kam si pro druhého podezřelého dojet, což také udělali a o pár chvil později již dvojice podezřelých mužů (nar. 1994 a 2001) putovala do policejních cel. Starší z dvojice je pro kriminalisty známou osobou, nesetkali se poprvé, jelikož muž je stíhaný za jinou násilnou trestnou činnost. Kriminalisté na případu v těchto chvílích intenzivně pracují a zjišťují veškeré okolnosti počínání této povedené dvojice.

Všichni zasahující policisté dnes v noci odvedli skvělou práci. Nikdo nebyl zraněn.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

31. prosince 2020

