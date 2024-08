Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Skvělá mezinárodní spolupráce vedla k zadržení pachatelů

OLOMOUC - Zadržení cizinci skončili ve vydávací vazbě a čekají na vydání rakouské policii.

Ve středu 21. srpna se policistům pohotovostního a eskortního oddělení společně s olomouckými kriminalisty podařilo díky skvělé mezinárodní spolupráci a na základě Evropského zatýkacího rozkazu zadržet tři cizince ve věku 35, 39 a 53 let.

V ranních hodinách obdrželi kriminalisté cestou mezinárodní spolupráce poznatek od rakouských kolegů, že by mělo přes území České republiky projíždět zájmové vozidlo.

To se podařilo zastavit kolegům z Jihomoravského kraje kousek od Vyškova. Prohlídkou vozidla kolegové zjistili, že cizinec v dodávce převážel odcizený bagr právě z Rakouska (zpráva). Od jihomoravských kolegů jsme obdrželi informaci, že s dodávkou mělo jet společně takzvané doprovodné vozidlo zn. Opel, které se nám podařilo zastavit po 8. hodině ráno na nájezdu na dálnici D35 u Křelova na Olomoucku.

Podle zjištěných informací se všichni zadržení měli v Rakousku dopouštět trestné činnosti. Svoji pozornost po nějaký čas zaměřovali na krádeže pracovních strojů a bagrů. Svým jednáním měli způsobit v přepočtu několikamilionové škody.

Po provedení procesních úkonů následně skončili cizinci ve vydávací vazbě, odkud budou na základě Evropského zatýkacího rozkazu pravděpodobně předáni do rukou rakouské policie.

por. Mgr. Ivana Skoupilová

23. srpna 2024

