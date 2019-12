Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Skutky z nenávisti

Žadatel zažádal o informace ke skutkům z nenávisti

Žádost a odpověď (pozn. pro zveřejnění dálkovým přístupem je odpověď anonymizovaná v souladu s platnými právními předpisy):

„Vážený pane řediteli,

jménem ....., se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí bližších informací týkajících se nenávistných incidentů, které se staly na území Moravskoslezského kraje.

Tyto incidenty jsme zaregistrovali buďto prostřednictvím našeho monitoringu nebo nás o nich informovalo Policejní prezidium ČR (zdroj dat ESSK). U incidentů z ESSK je uvedeno číslo trestného činu, pod nímž bylo evidováno v ESSK, a i číslo jednací.

Informace o incidentech jsou obsaženy v přiloženém souboru. V případě těchto incidentů Vás žádáme o níže uvedené:

1) Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci

a. prověřování

b. po ZUTR

c. v rámci NPO

či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.

2) Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.

3) O co v daném trestném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)

4) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)? V odkazu č. 1 bylo v zápatí této otázky uvedeno: Jsme přesvědčeni, že požadované informace jsou v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Nepožadujeme informace, které by mohly vést k identifikace kohokoli z účastníků trestního řízení. Pokud se ptáme na pohnutku pachatele, prosím mějte na paměti, že se vždy jedná o příslušnost v tom smyslu, jak ji vnímal pachatel a jak motivovala jeho jednání. Tato informace je policií sledována v rámci vyšetřování, bez ní nelze hovořit o trestném činu z nenávisti.

5) Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?

6) Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.

7) Současně prosím o případné zaslání anonymizovaného usnesení o zahájení trestního stíhání.“

Přílohou byl zaslán dokument nazvaný „List incidentů“ tohoto znění, cituji:

„List incidentů Moravskoslezský kraj

Id skutky Č. j. Rok Místo spáchání (služební obvod územního odboru)

4454540 16902 2019 Karviná

4458115 22262 2019 Ostrava

4472566 191357 2018 Karviná

4494416 279363 2018

4496243 66864 2019 Bruntál

4582500 167600 2019 Frýdek-Místek

4587578 172984 2019 Frýdek-Místek

4602961 192446 2019 Opava

4606750 197320 2019 Opava

4608607 198057 2019 Ostrava

„

Ke všem výše uvedeným trestním věcem Vám poskytujeme vyžádané informace. Je zapotřebí doplnit, že v odpovědích je užit v návaznosti na Vaše dotazy pojem „pachatel“ (jedná se o osobu v postavení všech úrovní trestního řízení), dále pojem „trestní zákoník“ (jedná se o zákon č. 40/2009 Sb.), „trestní řád“ (zákon č. 141/1961 o trestním řízení soudním) a „OSZ“ (okresní státní zastupitelství). Na Vaši žádost jsou v textu citovány rovněž řečené projevy či opisy grafických projevů, vždy jsou označeny uvozovkami (přiléhavě Vašim dotazům, přičemž poskytnutí není určeno k následnému šíření).



4454540 16902 2019 Karviná

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinů násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci dle § 352 odst. 2 trestního zákoníku a přečinu výtržnictví dle § 358 odst. 1 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku. Návrh na podání obžaloby byl podán v březnu 2019 na OSZ Karviná, pobočka Havířov, ke spisové značce 10 ZT 19/2019, pro přečiny násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci dle § 352 odst. 2 trestního zákoníku a přečin výtržnictví dle § 358 odst. 1 trestního zákoníku.

Dne 18. ledna 2019 v době kolem 15:30 hodin vstoupil muž, veden úmyslem užít násilí vůči osobám romského etnika, v Havířově - Prostřední Suché (okres Karviná) do restauračního zařízení. Měl krátkou střelnou zbraň a řekl: ".....“, přičemž jeho jednání vzbudilo u hostů obavu o život a zdraví a utekli do vedlejší místnosti.

Pachatel: muž, 58 let, cizí státní příslušník

Poškozený: muž, 22 let, státní příslušnost ČR

muž, 26 let, státní příslušnost ČR

4458115 22262 2019 Ostrava

Na základě výsledků prověřování byla věc v srpnu 2019 cestou OSZ Ostrava (spis. zn. 5 ZN 4073/2019) předána s odkazem na Evropskou úmluvu o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959 a Úmluvu o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie ze dne 29. května 2000, jakož i s odvoláním na dvoustrannou smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci, poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech ze dne 29. října 1992, Okresní prokuratuře v Košicích. Předtím, v srpnu 2019, vydalo OSZ Ostrava usnesení pod spis. zn. 5 ZN 4073/2019 v souladu s § 108 odst. 1 zák. č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech, v platném znění, o dočasném opuštění od některých úkonů trestního řízení, neboť Slovenská republika bude požádána o převzetí trestního řízení, což bylo ze strany OSZ Ostrava učiněno.





S ohledem na výše uvedené skutečnosti není Policie ČR oprávněna se k případu jakkoliv vyjadřovat, uvedené přináleží Okresní prokuratuře v Košicích.

4472566 191357 2018 Karviná

Úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 352 odst. 1 trestního zákoníku byly zahájeny v srpnu 2018. Před zahájením úkonů byl v rámci šetření skutek kvalifikován jako přestupek dle § 7 odst. 1, písm. a), písm. c) 1. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Věc byla ukončena návrhem na podmíněné zastavení trestního stíhání na OSZ Karviná, pobočka Havířov ke spisové značce 10 ZT-35/2019 pro přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3, písm. a) trestního zákoníku. Státní zástupce podal obžalobu, soud rozhodl o podmíněném zastavení trestního stíhání.

Na sociální síť bylo umístěno video zachycující, jak na veřejném prostranství byla skupina občanů ČR, včetně žen a dítěte, napadena cizinci z řad muslimského etnika. Komentář k videu připojila také obviněná žena (komentář zveřejněn koncem července 2018 na sociální síti). Nenávistná pohnutka byla prověřena na základě znění komentáře: ".....

Obviněná žena uvedla, že jí vadí násilí obecně a že nechtěla komentářem v žádném případě útočit na muslimy, přistěhovalce nebo vyznavače určitého náboženství.

Pachatel: žena, ročník 1950, státní příslušnost ČR

4494416 279363 2018

Policisté věc právně kvalifikovali po zahájení úkonů trestního řízení jako trestné činy hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny dle § 355 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) trestního zákoníku a pomluva dle § 184 odst. 1, 2 trestního zákoníku.

Dosud neznámý pachatel dne 1. 8. 2018 v ranních hodinách vložil na veřejně přístupné internetové stránky informačního média článek s názvem: „....“. V článku měl „obvinit“ konkrétního policistu z uvádění lží a dále uvádět slovní spojení „mu-slimák“ doplněné hanlivými výrazy.

Nenávistná pohnutka byla prověřována na podkladě psaného projevu v předmětném článku, kde jeho autor doslovně uvádí: „..........“

Policisté vedou ve věci prověřování.

Poškození: - neurčené osoby muslimského vyznání

- muž, státní příslušnost ČR

4496243 66864 2019 Bruntál



V rámci přípravného řízení byly zahájeny úkony z přečinů nebezpečné vyhrožování podle § 353 odst. 1 trestního zákoníku, projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku, výtržnictví podle § 358 odst. 1, 2 písm. a) trestního zákoníku a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu podle § 326 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku. Trestní stíhání obviněného bylo zahájeno pro přečiny nebezpečné vyhrožování podle § 353 odst. 1 trestního zákoníku, projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku, výtržnictví podle § 358 odst. 1, 2 písm. a) trestního zákoníku a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu podle § 326 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku. V rámci rozšíření trestního stíhání bylo stíhání rozšířeno o obvinění z přečinů násilí proti úřední osobě dle § 325 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu dle § 326 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku a nebezpečné vyhrožování dle § 353 odst. 1 trestního zákoníku. Návrh na podání obžaloby byl předložen Okresnímu státnímu zastupitelství v Bruntále ke spisové značce 2 ZT 152/2019, a to pro přečiny násilí proti úřední osobě dle § 325 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu dle § 326 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, nebezpečné vyhrožování dle § 353 odst. 1 trestního zákoníku, výtržnictví dle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka dle § 404 trestního zákoníku.

Muž pod vlivem alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek vstoupil dne 16. března 2019 kolem 19:45 hodin v Městě Albrechticích do prodejny a slovně napadal přítomné osoby, provolával také hesla: "....!" V jednání pokračoval také za přítomnosti hlídky Policie ČR.

Policisté v rámci trestního řízení nezjistili, že by obviněný programově tíhl k Islámskému státu či fašistickému myšlení. Užívané výroky lze charakterizovat jako provokující, snažící se v hněvu a zlosti zastrašit osobu, se kterou se cítí být v konfliktu.

Pachatel: muž, ročník 1992, státní příslušnost ČR

4582500 167600 2019 Frýdek-Místek

Trestní věc byla kvalifikována pro podezření ze spáchání přečinu projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a přečinů poškození cizí věci podle § 404 trestního zákoníku a § 228 odst. 2 trestního zákoníku. Neznámý pachatel od podvečera dne 13. července. 2019 do ranních hodin dne 14. července 2019 vytvořil na stěně podjezdu silničního mostu na ulici Okružní ve Frýdlantu nad Ostravicí (okres Frýdek-Místek), za užití sprejů znak ve tvaru svastiky, a to ..... Tímto jednáním poškodil veřejný zájem a dále poškodil cizí věc. Dále, neznámý pachatel v přesně nezjištěné době do večerních hodin dne 1. srpna 2019 ve Frýdlantu nad Ostravicí na ulici Hukvaldské na stěně garáže, za užití sprejů vytvořil znak ve tvaru svastiky, a to ..... svým jednáním poškodil veřejný zájem a dále poškodil cizí věc.

Trestní věc byla ukončena vydáním usnesení dle §159a odst. 5 trestního řádu. Spis byl dozorován OSZ Frýdek-Místek pod č. j. 1ZN-4389/2019.

4587578 172984 2019 Frýdek-Místek

Policejní orgán zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 352 odst. 2 trestního zákoníku. Usnesení o zahájení trestního stíhání bylo vydáno pro spáchání přečinu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 352 odst. 2 trestního zákoníku, přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku a přečinu výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku.

Dne 20. července 2019 v odpoledních hodinách měl obviněný vyhodit ve Frýdku – Místku z okna domu drobné předměty, které zasáhly hrající si děti romského etnika. Došlo ke slovní rozepři mezi osobou romského etnika a obviněným, který měl v podnapilém stavu vyběhnout z domu a na ulici s kuchyňským nožem v ruce na poškozeného křičet: "....". Následně se proti němu ohnal nožem, přičemž vykřikoval i na další přítomné osoby romského etnika: "....".

Ve věci je vedeno vyšetřování.

Pachatel: muž, ročník 1972, státní příslušnost ČR

Poškozený: muž, ročník 1989, státní příslušnost ČR

: další osoby muži, ročníky 1987 – 2000, státní příslušnost ČR

4602961 192446 2019 Opava

Věc byla kvalifikována jako přečin poškození cizí věci dle § 228 odst. 2 trestního zákoníku a přečin

projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka dle § 404 trestního zákoníku. Neznámý pachatel od blíže nezjištěné doby do odpoledních hodin dne 13. srpna 2019 nanesl na zeď Městského hřbitova v Opavě nápisy „.... a další blíže neurčený počet nečitelných nápisů různých barev. Policisté věc podle § 159a odst. 5 trestního řádu odložili.





4606750 197320 2019 Opava



Ve všech fázích trestního řízení je jednání kvalifikováno jako přečin projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka dle § 404 trestního zákoníku.

Obviněný měl v Opavě dne 17. srpna 2019 na místě veřejně přístupném oblečení s nacistickou tématikou a měl hajlovat. Ve věci je vedeno vyšetřování, nebyly ještě provedeny všechny podstatné procesní úkony. S ohledem na tuto skutečnost nelze v této chvíli sdělit bližší informace.



4608607 198057 2019 Ostrava



Podezřelý 55letý muž měl dne 20. srpna 2019 v nočních hodinách v Ostravě - Svinově v místě podjezdu pod dálnicí D1 nasprejovat mimo jiné na schody a protihlukovou stěnu různé motivy podobající se svastice (respektive odpovídající svastice pouze částečně). Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci podle § 228 odst. 2 trestního zákoníku a trestného činu projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku. V průběhu prověřování bylo zjištěno, že ve věci není dáno důvodné podezření ze spáchání trestného činu projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku (podezřelý nesympatizuje s žádným takovým hnutím a nasprejované symboly nesouvisí s propagací hnutí). Policisté nezjistili nenávistnou pohnutku.

Věc není dosud ukončena, nadále probíhají úkony trestního řízení, trestní stíhání nebylo zahájeno (ani nebylo sděleno podezření).

.

