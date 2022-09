Skutky se střelnou zbraní

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

„Počet skutků provedených držiteli zbrojního průkazu

- Počet vražd

- Počet vražd se střelnou zbraní

- celkem

- objasněných s legálně drženou zbraní

- objasněných s nelegálně drženou zbraní

- Počet úmyslného ublížení na zdraví

- Počet úmyslného ublížení na zdraví se střelnou zbraní

- celkem

- objasněných s legálně drženou zbraní

- objasněných s nelegálně drženou zbraní

- Počet usmrcení z nedbalosti se střelnou zbraní

- Počet sebevražd

- Počet sebevražd se střelnou zbraní

- Počet záznamů o sebeobraně s legálně drženou střelnou zbraní“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a poskytla žadateli informace, kterými k předmětné žádosti disponuje, a to s následujícími upozorněními:

Statistika kriminality Policie České republiky (dále jen "statistika kriminality") neeviduje příznak držení zbrojního průkazu, dotaz je navíc položený tak obecně, že by se mohlo jednat prakticky o jakoukoliv trestnou činnost, např. zanedbání povinné výživy přičemž pachatel, který by byl držitelem zbrojního průkazu, by byl v takové sestavě započítán, ač souvislost mezi trestnou činností a držením zbraně není předmětná.

Statistika kriminality také neeviduje příznak, zda byl skutek spáchán úmyslně nebo z nedbalosti, pokud to není přímo uvedeno v takticko-statistické klasifikaci (dále jen "TSK"). Povinný subjekt tak nedokáže odpovědět na otázku: "Počet usmrcení z nedbalosti se střelnou zbraní". V trestním zákoníku jsou trestné činy, u kterých je zavinění jednoznačně uvedeno (např. TSK 151 - úmyslné ublížení na zdraví) nebo vyplývá ze skutkové podstaty trestného činu, ale existuje také řada trestných činů, u kterých je zavinění alternativní. V těchto případech příznak není k dispozici.

Statistika kriminality neeviduje ani příznak "sebeobrany", proto ani odpovědí na poslední položenou otázku povinný subjekt nedisponuje.

Pro případné další dotazy doporučil povinný subjekt žadateli navštívit webové stránky Policie České republiky a v sekci statistiky nahlédnout, jaké TSK statistika kriminality rozlišuje.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 8. 9. 2022

