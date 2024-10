Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Skrýval se pod matrací

HODONÍNSKO: Muž měl nastoupit do vězení, místo toho se vloupal do domu.

Na preventivní kontrolu rodinného domu svých příbuzných, kteří byli tou dobou právě na dovolené, vyrazil v neděli večer šestačtyřicetiletý muž v Kyjově. Velkým překvapením pro něj pak bylo, když v jednom z pokojů v patře domu objevil nezvaného hosta. Duchapřítomně jej v pokoji uzamkl a volal na policii. Jenže zloděj na příjezd hlídky čekat nechtěl a vyskočil z okna. Přivolaní policisté po muži začali okamžitě pátrat. První na řadu přišel sousední dům, do jehož dvora prchající z okna seskočil. To se ukázalo jako dobrá volba. V jeho sklepních prostorách totiž objevili pod schody starou matraci, pod kterou se prchající muž ukrýval. Dopadený muž navíc nebyl hlídce neznámý. Před nedávnem byl totiž odsouzen pro předchozí majetkovou trestnou činnost a měl nastoupit do vězení, tomu se však záměrně vyhýbal. Ze sklepa tak putoval rovnou do věznice, kde si zřejmě pobude za další vloupání a také za nenastoupení do výkonu trestu ještě o pár dní déle.

por. David Chaloupka, 30. října 2024

Související dokumenty Pod matrací.mp3

Velikost souboru:503,8 KB / formát MP3

