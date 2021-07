Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Polovinu nehod v kraji má na svědomí zvěř

KRAJ – Za 24 hodin, 16 nehod, 8 při srážce se zvěří.

Dvě světélkující oči v dálce, prudké brzdění, srážka. Asi to zná každý z nás, na konci takové nehody je pak pavouk na čelním skle, poničená kapota a zvíře odhozené v příkopě. Srážka se zvěří hrozí řidičům během celého roku, což dokladují i čísla za jeden jediný den.

Meziroční nárůst počtu dopravních nehod se zvěří dokazuje, že divoké zvěři se v posledních letech opravdu daří. Tuto statistiku rovněž ukazuje posledních 24 hodin na Královéhradecku, kdy policisté evidují 18 dopravních nehod a polovinu z nich způsobených střetem motorových vozidel se zvěří.

K nejvíce dopravním nehodám při srážce se zvěří došlo Na Náchodsku a Trutnovsku. Nejvyšší vyčíslená škoda byla 100 tisíc korun. K poslední nehodě došlo dnes v půl sedmé ráno na Trutnovsku, kdy řidiči ve vozidle Škoda Rapid, vběhla do cesty z levého příkopu srna. Škoda byla vyčíslena na 25 tisíc korun. Dechová zkouška byla negativní.

Do situace spojené s výskytem zvěře na silnici se může dostat každý z nás, jak ale správně reagovat? Policisté radí hlavně nestrhávat řízení, náraz do zvířete sice bude silný, nicméně ne tolik, jako do stromu nebo do protijedoucího automobilu. Začněte brzdit, pokud dojde k nárazu, pokuste se zvíře trefit středem vozu, aby deformační zóny lépe tlumily váš náraz. Nejlepší je zkusit takovéto srážce předejít. Není to vždy úplně lehké, nicméně pokud budete sledovat krajnice a nebudete se ničím rozptylovat, určitě tuto šanci zvýšíte. Zároveň je doporučováno, tam kde se jejich výskyt předpokládá, snižte rychlost. A pokud už nějakou zvěř uvidíte, vypněte dálková světla. A mějte na paměti, že zvěř chodí ve skupinách.

por. Mgr. Lucie Konečná

29.7.2021, 12:30hod.

