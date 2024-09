Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Skončili s obrovskými ztrátami

KRAJ: Senior pochopil, až když jej podvodníci nutili k nebankovní půjče.

Velmi slibný start mělo na konci dubna pro seniora z Brněnska investování do kryptoměn. Poškozený reagoval na internetový inzerát, vešel do kontaktu s bankéřem investiční společnosti a poslal šestitisícový poplatek. Po velmi krátké době přistál na jeho účtu čtyřtisícový zisk. Úspěch muže povzbudil a postupně začal v součinnosti s bankéřem investovat vyšší a vyšší částky. Expert firmy dokonce souhlasil s možným vyplacením získaných peněz. Pro úspěšný převod bylo ale nutné zaplatit poplatek. Když jej poškozený uhradil, pracovník společnosti zjistil, že tento je nedostatečný. To už na různá konta podvodníků putovaly statisícové částky. Na konci srpna reagoval poškozený na obrovský stresující tlak podvodníků, kteří operovali možnými nemalými ztrátami. Během jediné hodiny v domnění, že zachraňuje své peníze, odeslal na určená konta více než pět miliónů korun. Na další požadavek už nedokázal poškozený reagovat. Když jej podvodníci nutili ke sjednání půjčky u nebankovních společností, pochopil, že byl podveden. Jeho ztráta se ale přiblížila devíti miliónům korun.

Čtyřměsíční obchodování s kryptoměnami šedesátnice ze stejného regionu jí přineslo ztrátu více než tři sta tisíc korun.

Podobně investovala seniorka z Vyškovska. Ta během pěti dnů poslala na konta podvodníků skoro dvě stě tisíc korun.

Skoro stejný scénář se odehrál i na Znojemsku. Tam skončilo dvouměsíční obchodování ženy středního věku ztrátou více než sto padesát tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 16. září 2024

Související dokumenty skončili_1609.mp3

Velikost souboru:1,3 MB / formát MP3

vytisknout e-mailem