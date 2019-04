Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Skončil ve vazbě

OLOMOUC - Hrozí mu až desetiletý pobyt za mřížemi.

Koncem února letošního roku realizovali kriminalisté „TOXI“ týmu územního odboru Olomouc, na základě dlouhodobě rozpracované operativní činnosti, další případ na úseku toxikomanie. Výsledkem bylo zadržení 29letého muže z Olomoucka a jeho následné obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Samotná realizace proběhla 19. února 2019, ve spolupráci s policisty pohotovostního a eskortního oddělení Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, při které byl 29letý muž, na základě předchozího souhlasu se zadržením, vydaného státním zástupcem, zadržen v Olomouci. Ještě téhož dne provedli kriminalisté také domovní prohlídky jak v místě jeho současného bydliště, tak i v místě bývalého bydliště. Rovněž proběhly prohlídky jiných prostor i pozemků, konkrétně vozidel, které zadržený užíval. Při nich policisté zajistili stopy, úzce související s nelegální distribucí drogy, mimo jiné i krátkou střelnou zbraň. Zajištěné věci byly zaslány na odborné pracoviště k provedení expertiz. Následující den bylo policejním komisařem zahájeno trestní stíhání 29letého muže, jakožto obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za ten mu, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Jak kriminalisté zjistili, obviněný si měl nejméně od července 2018 neoprávněně opatřovat od blíže nespecifikovaných osob psychotropní látku metamfetamin, tzv. pervitin a sušenou rostlinnou hmotu konopí a následně měl tyto drogy dále distribuovat na teritoriu města Olomouce, a to buď za úplatu či zdarma, v různých dávkách a množství, dalším odběratelům. Obviněný byl již v minulosti za obdobnou trestnou činnost soudem odsouzen a potrestán. I on sám je uživatelem drogy.

Policejní komisař dal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl soudem akceptován. Trestní stíhání tak probíhá vazebně.

por. Mgr. Irena Urbánková

2. dubna 2019

