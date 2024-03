Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Skončil ve vazbě

TRUTNOVSKO - Hrozí mu 10 let vězení.

Policisté v Úpice ve středu 28. února 2024 po poledni zadrželi 18letého mladíka, který napadl před místní pizzerií muže a pod pohrůžkou násilí po něm požadoval peníze.

Policejní komisař proti němu stejný den zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání zločinu loupež.

Obviněnému klademe za vinu, že nejprve pod pohrůžkou násilí po poškozeném požadoval finanční prostředky a marihuanu, přičemž ho i slovně na veřejnosti napadal. Jelikož nedosáhl svého, došlo i k útoku fyzickému, když se dal před ním poškozený na útěk směrem k obvodnímu oddělení. Muži podkopl zezadu nohy a on upadl na cestu. Poté k němu přistoupil, chytl ho „pod krkem“ a slovně mu vyhrožoval újmou na zdraví.

Jedná se o mladíka, který je mezi úpickými policisty známý pro své protiprávní jednání, holduje alkoholu a je i uživatelem pervitinu.

Policejní komisař ve čtvrtek zaslal podnět státnímu zástupci na jeho vzetí do vazby, což soudce Okresního soudu dnes akceptoval a muž je stíhaný vazebně.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody od 2 do 10 let.

por. Pižlová Šárka, DiS.

1. 3. 2024, 13:50

