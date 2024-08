Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Skončil ve vazbě

TRUTNOVSKO - Recidivista obtěžoval svou bývalou přítelkyni, které vyhrožoval.

Operační důstojník v úterý 27. srpna 2024 po 12. hodině vyslal policisty ze Dvora Králové nad Labem do bytu, na který se dle oznámení na lince 158 dobýval muž, který se choval agresivně a osoby v bytě se ho bály.

Policisté po příjezdu na místo muže z místní znalosti ztotožnili jako 35letiletou jim dobře známou osobu, která na jejich výzvy, aby zanechala svého jednání, nereagovala a ba naopak, své protiprávní jednání směřovala i k nim. Z těchto důvodů ho policisté zadrželi a eskortovali na místní služebnu. Policejní komisař proti němu ve středu 28. srpna 2024 zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a v neposlední řadě z přečinu porušování domovní svobody.

Obviněnému klademe za vinu, že po rozchodu s přítelkyní jí opakovaně od dubna 2024 vulgárně slovně napadal, dále si také vyžadoval agresivně vstup do jejího bytu, také její pozornost a v neposlední řadě jí a jejímu nezletilému synovi opakovaně vyhrožoval újmou na zdraví, přičemž má poškozená obavu o jejich životy. Dále mu klademe za vinu, že v bytě poškozené třásl jejím nezletilým synem ve vzduchu, přičemž jeho slova vedla k újmě na zdraví obou poškozených. Krom toho začátkem července při společné jízdě vozidlem Ford, které řídila poškozená z Pardubic do Hradce Králové, ve kterém seděl i její syn, jí donutil pod pohrůžkou újmy na zdraví zastavit, přičemž obviněný usedl za volat, i přesto, že nikdy nevlastnil řidičský průkaz a s vozidlem se rozjel vysokou rychlostí, přičemž vyhrožoval, že do něčeho úmyslně nabourá. Lustrací osoby vyšlo najevo, že 35letý muž opustil brány věznice naposledy v listopadu 2023, přičemž byl již několikrát trestně stíhaný, což ovšem na něho nemělo s největší pravděpodobností žádný pozitivní vliv. Obviněný nikde nepracuje a jeho agresivní chování se stupňuje. Včera policejní komisař zaslal státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby, což soudce Okresního soudu dnes akceptoval a muž je stíhaný vazebně.

V případě prokázání viny mu hrozí odnětí svobody až na tři roky.

30.8.2024, 11:00

por. Pižlová Šárka, DiS.

vytisknout e-mailem