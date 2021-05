Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Skončil ve vazbě

TRUTNOVSKO - Uvedl, že porušovat zákon bude dál!

Vrchlabští policisté v pátek 7. května 2021 zadrželi po předchozím souhlasu státního zástupce 24letého muže, kterého policejní komisař obvinil ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Vrchlabští strážníci muže přistihli (7. 5. 2021) v Nádražní ulici poté, co přes vyslovený zákaz řízení motorových vozidel usedl za volant a navíc pod vlivem drog, jak ukázal test. Proto ho předali místním policistům, kteří s ním stejnou věc řešili již v úterý večer v Nerudově ulici, když řídil vozidlo Ford. Policisté muži po projednání trestného činu zakázali další jízdu a vyzvali ho, aby si uzamkl vozidlo a místo opustil pešky. On tak „na první pohled“ učinil, avšak se za nějakou dobu zřejmě vrátil a odjel s ním do místa svého bydliště. Jelikož z výpovědi obviněného bylo naprosto zřejmé, že zákaz řízení bere na lehkou váhu a bude řídit dál, což sám policistům sdělil, policejní komisař v pátek k rukám státního zástupce zaslal podnět na vzetí obviněného do vazby, který soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval a muž je stíhán vazebně.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Pižlová Šárka, DiS.

11. 5. 2021, 13:20

