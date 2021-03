Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Skončil ve vazbě

HRANICE - Pravděpodobně si tam pobude až do zasedání soudu.

Ani pobyt ve vězení nepřiměl 27letého muže k tomu, aby se dalšího protiprávního jednání nedopouštěl. Koncem minulého týdne byl zadržen policisty v Hranicích ve vozidle, ve kterém cestoval s dalšími dvěma osobami. Zadržení nebylo náhodné vzhledem k tomu, že policisté měli muže již nějakou dobu ve svém hledáčku a věděli, že i po propuštění z vězení dál pokračuje v prodeji a distribuci drog a to nejen na Hranicku, ale zásoboval uživatele i na Vsetínsku ve Valašském Meziříčí. Za pervitin buď inkasoval peníze, nebo požadoval různé protislužby, případně některé obdarovával zdarma. Zadrženi byli všichni a jeho společníci byli po provedených úkonech propuštěni na svobodu. Při prohlídce bytových a nebytových prostor se našly chemikálie, které by mohly souviset s výrobou pervitinu, to ale ukáže až následné odborné zkoumání a k odborné expertíze bylo zasláno i nepatrné množství nalezené sušené hmoty. Podezřelý skončil v policejní cele a následující den mu policejní komisař sdělil obvinění z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za který mu díky předchozí trestné činnosti hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. Na základě všech faktů podal policejní komisař na státní zastupitelství podnět k jeho vzetí do vazby, který byl akceptován a soudce rozhodl o jeho umístění a eskortě do vazební věznice v Olomouci.

por. Mgr. Miluše Zajícová

15. března 2021

vytisknout e-mailem