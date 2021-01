Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Skončil ve vazbě

RYCHNOVSKO - Neměl peníze na nájem, tak se rozhodl krást!

Realizace RKRychnovští kriminalisté včera zadrželi čtyřiatřicetiletého muže, který je podezřelý ze spáchání zločinu krádež, přečinu neoprávněné užívání cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přečinu poškození cizí věci, kterého se měl dopustit v 15-ti případech na okrese Rychnov pod Kněžnou.

Nenechavec se protiprávního jednání měl dopouštět v době od července 2020 až do současné doby, přičemž svým jednáním způsobil škodu na odcizených věcech přesahující 110 tisíc korun a téměř obdobnou škodu způsobil na poškozeném zařízení.

Muž měl v šesti případech násilím vniknout do provozoven, kde se zejména zaměřoval na finanční hotovost. Dalším jeho terčem útoku se stala v několika případech motorová vozidla, do kterých se vloupal. Jednalo se ve dvou případech o autobus, osobní vozidlo Škoda a Honda, přičemž jedno dokonce vytlačil od domu na vozovku a řídil, i přes to, že mu tato činnost byla v minulosti soudem zakázána.

V neposlední řadě ze zaparkovaného bagru odcizil čtyři LED reflektory za téměř 50 tisíc korun!

Obviněný muž kriminalistům na svou obhajobu uvedl, že půjčil kamarádovi peníze, které mu nevrátil, a když mu hrozilo vystěhování z bytu, rozhodl se finanční prostředky obstarat nezákonně.

Policejní komisař včera k rukám státního zástupce zaslal podnět na vzetí obviněného do vazby, který soudce Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou dnes akceptoval a muž je stíhán vazebně.

V případě prokázání viny mu hrozí s ohledem na to, že činnost páchal i v době nouzového stavu až osmiletý pobyt za mřížemi.

por. Pižlová Šárka, DiS.

27. 1. 2021, 15:00

vytisknout e-mailem