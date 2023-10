Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Skončil v chládku

CHOMUTOVSKO - Opakovaně řídil se zákazem, byl obviněn a poslán do vazby.

Za zdmi vazební věznice skončil 33letý Chomutovan, který nemínil respektovat soudem uložený zákaz řízení motorových vozidel. Během dvou dní se nechal dvakrát přistihnout za volantem osobního auta. Poprvé ho kontrolovala hlídka chomutovských strážníků v první říjnový den na sídlišti Zahradní. Byl zadržen a policisté mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu. Přesto si dotyčný nedal pokoj a o dva dny později znovu řídil. Tentokrát jel v Chomutově po silnici I/13 ve směru na Most, a při sjíždění ze silnice směrem na sídliště Březenecká nezvládl pravotočivou zatáčku a vyjel vlevo do protisměru. Tam narazil do osobního vozidla jedoucího směrem z Březenecké. V důsledku nehody utrpěl řidič protijedoucího vozidla zranění, s nímž byl ošetřen v nemocnici.

Policisté 33letého muže po dvou dnech tedy znovu zadrželi a umístili do cely. Vyšetřovatel ho pak obvinil ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. S ohledem na opakování tohoto jednání, pro které byl muž dokonce v minulosti již odsouzen, podal podnět k jeho vzetí do vazby. S tím se státní zástupce i soudce ztotožnil a obviněný tedy skončil za mřížemi.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 16. října 2023

