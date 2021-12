Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Skončil na záchytce

JIČÍNSKO - Pod vlivem drog a opilí házeli po lidech petardy!

V pátek před 18. hodinou policisté z Kopidlna vyjížděli na oznámení do zámeckého parku, kde měla skupinka mladíků házet studentům pod nohy petardy.

Při příjezdu policistů se na místě nacházely tři podnapilé osoby, které ještě při příchodu policistů studentům házely pod nohy pyrotechniku. Jeden z nich a to 20letý mladík od svého jednání neupustil ani po výzvě policistů a z důvodu, aby neohrozil život a zdraví procházejících osob, byl policisty zajištěn. Nadýchal 1,1 promile alkoholu. Policistům sdělil, že s kamarády vykouřil jednoho „jointa“ a společně vypili lahev vodky. On skončil na záchytce a toto protiprávní jednání bude řešit správní orgán. Jeho dva kamarádi, s kterými házel po lidech dělobuchy, dostali na místě od policistů pokutu a to každý 1 tisíc korun.



Policie upozorňuje, že se zábavní pyrotechnikou bychom měli zacházet podle návodu, tak abychom neohrozili své zdraví a dalších osob nebo majetek. Zásadně je zapotřebí s ní manipulovat na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů, aby nemohlo dojít například k vniknutí výbušniny do oken nebo zapálení střechy!

por. Pižlová Šárka, DiS.

13. 12. 2021, 10:00

