Školáci odešli z domu

HODONÍNSKO: Pátráme po pohřešovaných dětech.

Policie pátrá po dvou školácích z Veselí nad Moravou. Včera ráno měli odejít z domu do školy, tam však nedorazili a ani domů se nevrátili. Chlapci ve věku dvanácti a deseti let jsou bratři. Doma zanechali mobilní telefony, vzali si však sebou svoje úspory. Policisté po nich pátrali v terénu, prověřovali místa, ke kterým mají nějaký vztah. Oba chlapci měli být naposledy viděni včera odpoledne při cestě linkovým autobusem, ze kterého vystupovali v Uherském Hradišti. Je možné, že cestují dále a mohou se nacházet na kterémkoli místě v ČR. Policisté proto žádají veřejnost o pomoc při pátrání. Bratři jsou vietnamského původu. Starší oblečen v černé bundě s kapucí a reflexními zelenými prvky, u sebe by měl mít tmavý batoh. Mladší v černé bundě s tmavě zelnými prvky v oblasti ramen, u sebe by měl mít šedý batoh.

nprap. David Chaloupka, 27. května 2021

