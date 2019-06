Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Škoda za 180 tisíc

NOVOJIČÍNSKO - události

Škodu přesahující 180 tisíc korun způsobil nezvaný host, který se vloupal do jednoho z kopřivnických bytů. K události došlo v panelovém domě na ulici Pod Morávií 1166, dne 31. května, v době od 16:30 do 18:45 hodin. Dosud neznámý pachatel do bytu vnikl po překonání zámku vstupních dveří, následně byt prohledal a odcizil z něj finanční hotovost, šperky, stravenky a další osobní věci.



Policisté po pachateli, který se svým jednáním dopustil trestného činu porušování domovní svobody a trestného činu krádeže pátrají, kdy v této souvislosti žádají občany, kteří by v dané věci mohli poskytnout jakékoliv informace, aby je kontaktovali na telefonním čísle 974 735 731 nebo na bezplatné lince 158. Pachateli hrozí v případě dopadení až pět let za mřížemi.





Dluhy na výživném přes 100 tisíc



Až jeden rok za mřížemi, to je trest, který hrozí třiačtyřicetiletému muži za neplacení výživného. Ten má Okresním soudem v Novém Jičíně uloženou povinnost platit na svého nezletilého syna z Oder 3 tisíce korun měsíčně k rukám jeho matky. Muž si však svou vyživovací povinnost od roku 2015, vyjma sedmi měsíců, neplní. Jeho dluh na výživném se tak do současné doby vyšplhal na částku 112 tisíc korun.

Nejedná se o jediný případ neplacení výživného na Novojičínsku, kterým se policisté během uplynulých dnů zabývají a kde dluh přesáhl 100 tisíc korun. Téměř 140 tisíc má podle dosud zjištěných informací dlužit na své dva nezletilé syny také osmatřicetiletý muž z Bílovce. Ten si svou vyživovací povinnost řádně neplní od roku 2014. I jemu hrozí za trestný čin zanedbání povinné výživy až jeden rok za mřížemi.





