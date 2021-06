Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Škoda šla do milionů

ŠUMPERSKO - Muže obviněného z úvěrových podvodů a podvodů poslal soud do vazby.

Komisař z oddělení šumperské hospodářské kriminality v těchto dnech obvinil 41letého muže z Pardubicka ze spáchání zločinu úvěrového podvodu a přečinu podvodu.

Prověřováním veškerých okolností případu se ukázalo, že muž není žádný troškař a škoda, kterou postupně způsobil poškozeným společnostem, šla do miliónů.

Měly to být především dluhy, jenž vznikly z jeho touhy sázet, co přiměly obviněného k myšlence přijít k penězům nekalým způsobem. Stavěl především na důvěřivosti klientů, o které se coby finanční poradce dříve staral. Aniž by jeho předchozí klienti cokoli tušili, dařilo se mu jejich jmény uzavírat prostřednictvím zástupců různých finančních společností poskytujících finanční služby smlouvy o spotřebitelských úvěrech, případně smlouvy o zápůjčkách. Takto nabyté peníze měl užít pro svou potřebu, a to zejména pro účely sázení na sportovní výsledky přes internet. Při sjednávání smluv měl předkládat kopie potřebných dokladů a dalších písemností, které měl zpravidla pod legendou nutnosti doplnění a aktualizace osobních údajů vyptat od předchozích klientů, kteří mu coby svému osobnímu finančnímu poradci důvěřovali. Svou roli sehrála ve většině případů i liknavost obchodních zástupců, kteří ač se měli za povinnost při sjednávání finančních produktů s klienty setkávat a ověřovat jejich totožnost, na tuto povinnost rezignovali a spokojili se se zasláním kopií dokladů, stejně jako následně podepsaných smluv, cestou e-mailu.

Jen šumperští kriminalisté zdokumentovali přes tři desítky tímto způsobem uzavřených smluv, na jejichž základě měl obviněný postupně odčerpat téměř 1,5 milionu korun. Obdobné trestné činnosti se však měl obviněný dopouštět již dříve a pokračoval v ní i přes sdělení obvinění Policií ČR v sousedním Pardubickém kraji, kde měl svou činností způsobit škodu za více než 5 milionů korun.

Obviněný je stíhán vazebně. V případě prokázání viny a odsouzení mu podle trestního zákoníku hrozí mimo jiné až osmiletý trest odnětí svobody.

Vytloukání klínu klínem není nejšťastnějším řešením pro zvládání finančních závazků, a pokud se přidá i některá ze závislostí, je mnohdy zaděláno na pořádný problém.

I obyčejné sázení, kterému se člověk věnuje zpočátku třeba jen kvůli zábavě či snadnému přivýdělku, může přerůst v nebezpečnou závislost, která s sebou nese nemalé problémy a negativně se promítne do osobní, rodinné, finanční i pracovní oblasti. Finanční ztráty se závislý hráč mnohdy snaží nahradit dalším hraním s vidinou rychlého řešení svých prohlubujících se dluhů. Závislý člověk neváhá okrást ani svoje nejbližší okolí o peníze, protože předpokládá, že tentokrát vyhraje a vše splatí. Ocitá se v dluhové pasti, často bez přátel a rodiny.

Je proto zásadní, aby si závislí nebo jejich okolí závislost včas uvědomili, přiznali si ji a začali problémy co nejdříve řešit a neotáleli s vyhledáním odborné pomoci.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

22. června 2021

vytisknout e-mailem