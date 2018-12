Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Škoda narůstá

HRADECKO - Padlo další obvinění v jednom hradeckém spolku.

V těchto dnech si dva muži ve věku 59 a 40 let převzali usnesení o zahájení trestního stíhání. Komisař oddělení obecné kriminality oba muže obvinil z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a staršího navíc ze zločinu zpronevěry. Tomu hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let. Mladšímu hrozí jen 6 měsíců, protože se trestného činu dopustil z hrubé nedbalosti.

Starší z mužů jako osoba odpovědná za činnost jednoho hradeckého spolku úmyslně porušil smluvně převzatou povinnost spravovat cizí majetek tím, že v roce 2014 zprostředkoval prodej bytu, který patřil spolku, za zjevně nepřiměřeně nízkou kupní cenu. V té době byla cena obvyklá 1,3 milionu korun, byt však byl prodán za 520 tisíc korun. Mladší z mužů jako předseda spolku takto nevýhodnou smlouvu podepsal, čímž z hrubé nedbalosti také porušil smluvně převzatou povinnost opatrovat a spravovat cizí majetek. Prodejem bytu byla spolku způsobena škoda za téměř 800 tisíc korun.

Manželé za byt zaplatili staršímu muži v hotovosti. V účetnictví však nebyla taková finanční částka vůbec zaúčtována. Muž si peníze ponechal pro vlastní potřebu, čímž spolku způsobil další škodu za více jak půl milionu korun. Toto trestní stíhání má souvislost s jeho předchozí trestnou činností, o které jsme informovali na konci července zde. Za dotační podvody a neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby už na něho státní zástupce podal na konci srpna obžalobu.

por. Iva Kormošová

13.12.2018, 9.40

