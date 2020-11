Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nákladní automobil narazil do stánku s občerstvením.

Dnes 9. 11. 2020 vyjížděli policisté v brzkých ranních hodinách k doprávní nehodě, která se stala v Třebechovicích pod O. – Nepasice. Řidič nákladního automobilu s návěsem, který dosud z nezjištěných příčin sjel ze silnice I. třídy narazil do sloupku svislého dopravního značení, do betonového mostku, do lampy veřejného osvětlení a svou jízdu zakončil nárazem do stánku s občerstvením.

Nákladní automobil skončil mimo silnici, kde neblokoval provoz. Na místě policisté provedli dechovou zkoušku řidiče, která přítomnost alkoholu v dechu vyloučila.

Odhadovaná škoda je 1 896 000 korun.

por. Mgr. Lucie Konečná

9.11.2020, 12:00hod.

