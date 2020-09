Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Skateboardista najel v křižovatce do cyklisty a zranil ho

ČESKOLIPSKO - Nehodu vyšetřují dopravní policisté.

Křižovatku ulic 5. května, Na Kopečku a Kožnarovy v České Lípě si v pondělí v podvečer spletl se skateparkem neznámý chlapec ve věku kolem deseti roků. Ten se vyřítil z vedlejší ulice Na Kopečku do jízdní dráhy 55letému cyklistovi, který do křižovatky přijížděl po hlavní komunikaci z ulice 5. května.

Ačkoliv se skeatbordista na poslední chvíli snažil situaci zachránit, nepovedlo se mu to, a do cyklisty narazil. Zřejmě proto, že neměl čisté svědomí, hned po nehodě zmizel neznámo kam. Cyklista se při pádu na silnici lehce zranil a navíc si poškodil karbonové kolo. Dopravní policisté by ocenili, kdyby se jim hoch přihlásil, aby ho mohli k nehodě vyslechnout. Pomohla by nám i jakákoliv svědecká výpověď k události. Případní svědci nás mohou kontaktovat na lince 158.

23. 9. 2020

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

