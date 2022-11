Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Sjezd z D3 uzavřela nehoda

České Budějovice – Řidič kamionu zcela přejel kruhový objezd, měl v dechu bezmála dvě a půl promile alkoholu.

Českobudějovičtí dopravní policisté vyjížděli dnes po páté hodině ranní k dopravní nehodě kamionu, jehož řidič při sjezdu z dálnice D3 na obec Hluboká nad Vltavou nezvládl řízení, přejel kruhový objezd a následně narazil do protilehlého svahu. Minimálně do 10:00 hodin bude probíhat vyprošťování vozidla. Sjezd z dálnice D3 je uzavřen a řidiči musí pokračovat v jízdě na České Budějovice. Kromě zmíněného sjezdu by se místem mělo dát s opatrností projet. Policisté řidiči orientační dechovou zkouškou naměřili bezmála dvě a půl promile alkoholu v dechu.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

5. listopadu 2022

Odkazy do noveho okna DN - Sjezd z D3 na Hlubokou nad Vltavou Detailní náhled DN - Sjezd z D3 na Hlubokou nad Vltavou Detailní náhled DN - Sjezd z D3 na Hlubokou nad Vltavou Detailní náhled DN - Sjezd z D3 na Hlubokou nad Vltavou Detailní náhled

vytisknout e-mailem