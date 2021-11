Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Situace na úseku toxi

Ms kraj: Informace k oblasti nealkoholové toxikomanie, případy

Dnes byli zástupci médií seznámeni se situací v Moravskoslezském kraji v oblasti drog, samozřejmě z pohledu Policie ČR. Redaktoři obdrželi informace obecného rázu týkající se zhodnocení dané problematiky a činnosti policistů při odhalování a objasňování trestné činnosti na úseku toxi. Nebyly opomenuty informace o spolupráci našich policistů s kolegy (včetně Národní protidrogové centrály SKPV) a zainteresovanými subjekty v rámci České republiky, ale rovněž ze zahraničí. Zazněly také informace k fungování jednotlivých Toxi týmů našeho krajského ředitelství a samozřejmě i několik statistických údajů. Mezi nimi byly počty přestupků při řízení motorových vozidel (s rozdělením na zjištěné alkoholické nápoje či drogy) a trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky (rovněž s rozdělením na alkohol / drogy).

K tématu hovořil náměstek ředitele krajského ředitelství pro službu kriminální policie a vyšetřování plk. Mgr. Radim Wita a vedoucí krajského Toxi týmu kpt. Bc. Jakub Mohyla. Největší území Moravskoslezského kraje přináleží Ostravě a Karviné, informace k nim proto sdělil ředitel Městského ředitelství policie Ostrava plk. Ing. Antonín Řezníček a ředitel územního odboru Karviná plk. Ing. Bc. Miloš Pollak, PhD. MBA.

Připojujeme prezentaci se základními informacemi, ve které jsou zmíněny dva konkrétní případy. První je z činnosti ostravského Toxi týmu (k dispozici jsou rovněž fotografie a odkaz na video k případu), druhý z činnosti karvinského Toxi týmu (k dispozici jsou dvě fotografie). Detailněji:

Ostravsko, Frýdecko-Místecko:

K činnosti policistů ostravského Toxi týmu lze zmínit případ trojice obviněných osob. Muž a žena (oba ve věku 60 let z Ostravy) měli od počátku minulého roku do doby zadržení kupovat v zahraničí prekursory obsahující pseudoefedrin. Poté probíhala za pomoci laboratorního vybavení a chemikálií v objektech v Ostravě a na Frýdecko–Místecku výroba pervitinu, konkrétněji se mělo jednat o neméně 2 000 gramů drogy. Na výrobě se měl podílet muž s dalším spoluobviněným ve věku 42 let z Frýdku–Místku, který byl v této činnosti řekněme učněm. Finální zboží si muži rozdělili. Samotná distribuce odběratelům pak „připadla“ staršímu muži a ženě. Každý měl v procesu určitou roli a lze tedy hovořit o organizované skupině.

Počátkem listopadu byla trojice zadržena. Případ, respektive všechny zjištěné informace a podklady, si od kolegů z ostravského Toxi týmu převzali vzhledem k závažnosti jednání krajští kriminalisté specializující se na tuto problematiku. V úzké spolupráci s ostravskými policisty, která samozřejmě i nadále pokračuje, zahájili trestní stíhání trojice pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody od 8 do 12 let. Starší z mužů byl v posledních třech letech za drogový skutek potrestán. Soud rozhodl o vzetí obviněných do vazby.

V rámci domovních prohlídek byly zajištěny různé věci, kromě jiného funkční laboratoř na výrobu pervitinu, vyrobená droga či tisíce tablet. Zajištěné věci putovaly specialistům na odbor kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství. Kriminalisté pokračují ve vyšetřování.

Karvinsko:

Kriminalisté z Havířova obvinili v červnu letošního roku dva muže ze zločinu a dvě ženy z Havířova z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Z informací zjištěných a zadokumentovaných policisty karvinského Toxi týmu vyplývá, že 52letý muž měl od konce roku 2019 do doby zadržení prodávat za účelem zisku metamfetamin (pervitin). Kupujícím byl zejména další obviněný ve věku 43 let, kterému měl prodat přinejmenším 1 kg pervitinu. Ten měl drogu prodávat dále, nebo ji zdarma či za úplatu poskytovat dalším osobám, mimo jiné dvojici obviněných žen (31 a 39 let). Rovněž ony měly pervitin prodat dále.

Zadržení osob, které byly výše popsanou „činností“ navázány nejen na Havířov, ale celé Karvinsko, proběhlo počátkem června. Kromě dalších úkonů byly realizovány domovní prohlídky a prohlídka nebytových prostor. Zajištěné věci jsou podrobeny expertize.

Trestní stíhání probíhá na svobodě. Oběma mužům (v minulosti soudně trestáni) hrozí trest odnětí svobody od 2 do 10 let. Ženám (v minulosti soudně trestaná starší z nich) hrozí trest ve výši 1 až 5 let. Kriminalisté rovněž v tomto případu pokračují ve vyšetřování.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 19. listopadu 2021

Video k prvnímu případu

Související dokumenty Situace v Ms kraji v oblasti drog, 19. 11. 2021.pdf

Velikost souboru:648,7 KB / formát PDF

vytisknout e-mailem