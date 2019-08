Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Šiřitel poplašné zprávy dopaden

CHOMUTOVSKO - Muž byl o víkendu převezen do vazební věznice.

Policisté v těchto dnech dopadli muže, který měl v polovině července telefonicky oznámit na linku tísňového volání 158, že někdo chce dát bombu do nákupního centra „Chomutovka“. V důsledku tohoto telefonátu provedli policisté zásah v obchodním centru, odkud evakuovali přibližně 700 osob a celý prostor i za pomoci psa na vyhledávání výbušnin prohledali. Žádný podezřelý předmět nalezen nebyl. Po několikadenním usilovném pátrání policisté zjistili, kdo za podezřelým telefonátem stojí. Muž byl zadržen a vyšetřovatel mu sdělil obvinění ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy. Poté podal podnět na vzetí muže do vazby, s nímž se státní zástupce i soudce ztotožnili. Obviněný byl tedy během uplynulého víkendu převezen do vazební věznice. V případě prokázání viny hrozí muži z Karvinska až tříletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence Chomutov

5. srpna 2019

