Šíření pornografie – obvinění jedné osoby

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v těchto dnech zahájili trestní stíhání jedné osoby pro trestné činy „šíření pornografie“, „výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií“ a „legalizace výnosů z trestné činnosti“.

Stíhaný muž měl od roku 2020 do současné doby vstupovat do veřejné anonymizační sítě TOR, která umožňuje uživatelům internetu přistupovat ke službám, aniž by prozrazovali své identifikační údaje.

Podle našich závěrů v rámci sítě TOR provozoval webové portály obsahující náhledy pornografického materiálu zobrazující sexuální zneužívání dětí, včetně materiálů zachycujících dospělé osoby podrobené sexuálnímu násilí nebo zobrazujících neúctu k člověku či pohlavní styk člověka se zvířetem.

Za poplatek hrazený ve virtuálních měnách měl zájemce získat registraci na předmětné webové portály a následnou možnost stažení dalších materiálů obsahujících nezákonná pornografická díla. Po uhrazení požadované částky ke zpřístupnění materiálů už nedošlo.

Obviněný se za uvedené období měl obohatit o částku cca 1 milion Kč (ve virtuální měně), kterou vybíral prostřednictvím bitcoinmatů nebo virtuální měnu měl použít k platbám za služby či zboží u různých společností.

Trestní stíhání probíhá na svobodě. Věc dozoruje Okresní státní zastupitelství v Ostravě. V případě pravomocného rozsudku obviněnému hrozí trest odnětí svobody až na 6 let.





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

26. března 2024

vytisknout e-mailem