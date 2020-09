Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Šíření poplašné zprávy

J.Hradec –Bomba v budově soudu – za 8 dnů byl podezřelý kriminalisty dopaden!

Jindřichohradečtí kriminalisté slaví úspěch. Během osmi dnů intenzivní práce a za využití operativně pátracích prostředků se jim podařilo ustanovit muže z Českobudějovicka, který měl dne 8. září v dopoledních hodinách telefonicky oznámit do budovy okresního soudu v J. Hradci, že v 11 hodin vybuchne bomba. Na místo ihned vyjeli jednotky IZS. Uvedené složky provedli evakuaci všech přítomných 75 osob v objektu a zajistili prostor proti vstupu jiných občanů. Došlo k uzavření budovy soudu a přilehlého okolí. Do akce bylo nasazeno 12 policistů a to z obvodního oddělení a dopravní policie se služebními vozidly, 3 psovodi se 3 služebními psy - specialisty na vyhledávání výbušnin, 2 strážníci městské policie a 5 členů HZS s výjezdovým vozidlem. Následným prověřením a fyzickou kontrolou celého objektu a přilehlého okolí bylo zjištěno, že se informace o uložení nástražného výbušného systému v budově okresního soudu v J. Hradci nezakládá na pravdě. Nedošlo k žádné újmě na zdraví ani ke škodě na majetku.

Dále měl podezřelý muž ve dvou případech dne 8. září a 16. září 2020 v dopoledních hodinách řídit osobní automobil Mercedes-Benz v Třeboni po pozemní komunikaci silnice I/ 34 i u nákupního domu Kaufland. U přechodu pro chodce byl zastaven hlídkou třeboňských policistů. Muži zákona následnou lustrací zjistili, že podezřelý muž vozidlo řídí i přesto, že nevlastní řidičský průkaz, kdy příkazem magistrátu města Č. Budějovice má vysloven trest zákazu řízení motorových vozidel pro všechny skupiny do února 2021.

Podezřelý muž byl jindřichohradeckými kriminalisty právě dne 16. září zadržen a umístěn do policejní cely při OOP J. Hradec. Výše uvedené tři skutky byly sloučeny. Téhož dne vydal policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování usnesení o zahájení trestního podezřelého muže pro trestný čin šíření poplašné zprávy a trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, které si podezřelý muž převzal. Na již obviněného muže policejní komisař vypracoval podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Vazba soudem akceptována nebyla. Trestní stíhání probíhá na svobodě. V případě soudem uznané viny obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

18. září 2020

vytisknout e-mailem