Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Šíření poplašné zprávy

ŽĎÁRSKO: Muže podezřelého z volání policisté vypátrali v blízkosti nádraží

Policisté objasnili velmi rychle případ, kdy muž zatelefonoval na linku tísňového volání 158 a uvedl, že na vlakovém nádraží ve Žďáru nad Sázavou je bomba. Při důkladné kontrole objektu policisté žádný podezřelý předmět nenalezli. V blízkosti nádraží policisté muže podezřelého z volání vypátrali a zadrželi. Třiatřicetiletý muž byl pod vlivem alkoholu a skončil na protialkoholní záchytné stanici. Policisté muži sdělili podezření ze spáchání dvou trestných činů.

Ve středu 15. ledna krátce před šestou hodinou večer přijali policisté integrovaného operačního střediska na tísňovou linku oznámení od muže, který uvedl, že na vlakovém nádraží ve Žďáru nad Sázavou se nachází bomba. Muž uvedl, že ji tam umístila jiná osoba. Operační důstojník na místo ihned vyslal policejní hlídky, a to včetně policejních kynologů se služebními psy. Do akce se zapojili také městští strážníci. Prostory nádraží a blízké okolí policisté uzavřeli a evakuovali kolem čtyřiceti osob. Začali neprodleně provádět důkladnou kontrolu, na základě které vyloučili přítomnost výbušného systému. Muže podezřelého z volání zadrželi policisté v blízkosti nádraží a vykazoval známky opilosti. To také potvrdila dechová zkouška. Nadýchal 2,8 promile alkoholu a policisté ho eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Na základě shromážděných důkazů žďárští policisté sdělili třiatřicetiletému muži ze Žďárska podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to přečinu šíření poplašné zprávy a přečinu křivého obvinění. Za uvedenou trestnou činnost lze uložit až tříletý trest odnětí svobody. Policisté případ řeší ve zkráceném přípravném řízení.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

17. ledna 2020

vytisknout e-mailem