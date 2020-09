Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Šíření poplašné zprávy

J.Hradec –Bomba v budově soudu…po pachateli pátrají kriminalisté!

Jindřichohradečtí kriminalisté pátrají po dosud neznámém pachateli trestného činu šíření poplašné zprávy, který včerejšího dne 8. září v dopoledních hodinách telefonicky oznámil do budovy okresního soudu v J. Hradci, že v konkrétní čas vybuchne bomba. Na místo ihned vyjeli jednotky IZS. Uvedené složky provedli evakuaci všech přítomných 75 osob v objektu a zajistili prostor proti vstupu jiných občanů. Došlo k uzavření budovy soudu a přilehlého okolí. Do akce bylo nasazeno 12 policistů a to z obvodního oddělení a dopravní policie se služebními vozidly, 3 psovodi se 3 služebními psy - specialisty na vyhledávání výbušnin, 2 strážníci městské policie a 5 členů HZS s výjezdovým vozidlem. Následným prověřením a fyzickou kontrolou celého objektu a přilehlého okolí bylo zjištěno, že se informace o uložení nástražného výbušného systému v budově okresního soudu v J.Hradci nezakládá na pravdě. Nedošlo k žádné újmě na zdraví ani ke škodě na majetku.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

9. září 2020

