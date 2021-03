Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Šíření nakažlivé lidské nemoci je trestné!

MLADOBOLESLAVSKO – Policisté upozorňují občany na nutnost dodržovat karanténu a izolaci.

Mladoboleslavští kriminalisté v současné době prověřují další tři případy protiprávního jednání související s šířením nakažlivé nemoci, kdy osoby pozitivní na onemocnění COVID-19 porušily nařízenou izolaci a pohybovaly se v Mladé Boleslavi na veřejnosti přístupných místech.

Obviněná ze zločinu Šíření nakažlivé lidské nemoci byla již jednačtyřicetiletá žena z Mladé Boleslavi. Podrobnosti zde.

Trestní zákoník upravuje skutkovou podstatu trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci, tj. kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody v základní trestní sazbě od šesti měsíců do tří let, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. V době nouzového stavu však hrozí pachateli za uvedený trestný čin až osmiletý trest odnětí svobody. Výše trestní sazby může vlivem přitěžujících okolností dosahovat až dvanácti let v případě, je-li trestným činem způsobena smrt nejméně dvou osob.

Ujišťujeme občany, že našim cílem rozhodně není „strašit“ trestními sankcemi, ale upozornit na důležitost opatření k zabránění šíření onemocnění COVID-19 a poukázat na možné následky spojené s jejich porušením.

Policisté provádějí veškeré procesní úkony a kontroly dodržování vládních nařízení s maximální obezřetností za použití ochranných pomůcek a úzce spolupracují s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje.



por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

9. března 2021

