Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

"Single fighter"

KRAJ - Policisté chrudimské pořádkové jednotky prošli specifickým výcvikem.

Foto PČRV nedávné době prošli policisté pořádkové jednotky Chrudim několikahodinovým seminářem, který byl zaměřen na způsob výcviku policistů v Izraeli. Koncepce výcviku izraelských policistů je trochu odlišná od výcviku, který známe v České republice. Úkolem je vycvičit jednotlivce tak, aby on sám dokázal zastavit hrozbu co nejrychleji, a to bez ohledu, co se děje s jeho partnerem, ale zároveň dokázal fungovat také v týmu. „You alone is need to win the war.“ – heslo, podle kterého se řídí výcvik policistů v Izraeli, což v překladu znamená : „Ty sám musíš vyhrát válku“.

Jedná se o velice specifický způsob výcviku. Na prvním místě je mentální příprava, až teprve potom přicházejí na řadu techniky krav magy, střelecká příprava (suchý nácvik se zbraní a ostré střelby), a poté CQB (taktika zákroku v uzavřeném prostoru). Následně se vše propojí

a přidává se zátěž, tzn. schopnost fungovat pod stresem. Takto vycvičený policista, který je schopný zvládnout zákrok sám, je označován jako „Single fighter“.

Koncepce single fightera klade velký důraz na psychickou a fyzickou připravenost jednotlivce. V případě, že je policista nucen provést zákrok sám, musí dodržet určitá pravidla (CQB for single fighter), tak aby zákrok dokončil a byl úspěšný. Pro policisty je vždy výhodnější

a bezpečnější, pokud fungují v týmu, minimálně v dvoučlenném. Ale policista se může dostat do situace, ve které je najednou sám a musí ji vyřešit. Například jeho kolega je zraněný nebo se policisté z nějakého důvodu rozdělí. I při těchto situacích stále ale pokračuje útok a policista se musí tímto útokem zabývat. Musí udělat všechno proto, aby zastavit hrozbu bez ohledu na to, co se děje s jeho partnerem. Jde o to dostat situaci co nejrychleji pod kontrolu, aby bylo zamezeno další eskalaci násilí. Jedná se o způsob výcviku běžných policistů (ne policistů ze speciálních jednotek). Tito policisté slouží na ulici a jsou na místě zásahu jako první. Myšlenkou je, vycvičit řadového policistu tak, aby byl schopen a připraven nejen na běžné kriminálníky, ale i na situaci útoku teroristů.

Mentální příprava učí policistu, aby dokázal fungovat i v případě, že bude zraněný (pobodaný nebo postřelený), a i přesto dokončil zákrok. Dále, aby na krizovou situaci reagoval pokud možno co nejrychleji, aby tzv. nezamrzl. Základem je odhodlání a nasazení. A samozřejmě připravuje policistu na to, že bude muset zákrok dokončit, i když bude sám. Tato část je z pochopení správnosti izraelské koncepce celého výcviku nejdůležitější.

Z technik krav magy policisté procvičili velice jednoduché techniky svedení útočníka na zem, obranu proti noži, práci s teleskopickým obuškem a použití krátké střelné zbraně jako „cold weapon“, tzn. jako prostředek sebeobrany. Protože výcvik technik musí být co nejvíce reálný, používají policisté při výcviku ochranné pomůcky jako tréninkové přilby, ochranu předloktí nebo MMA rukavice, a to zejména při sparingu. Součástí jsou také tzv. „agresion drills“, které testují policistovo nasazení a odhodlání nebo „surprise drills“, kdy policista musí prokázat rychlou reakci na vzniklou situaci a nesmí u něho dojít k tzv. zamrznutí.

Část výcviku byla dále věnována suchému nácviku se zbraní, který v Izraeli často trvá i několik hodin. Pouze bezvadně zvládnutá manipulace se zbraní, včetně odstraňování závad, dává policistovi šanci na zvládnutí služebního zákroku, při kterém by došlo k použití služební zbraně samotným policistou.

Jelikož v Izraeli platí jiné zákony a vzhledem k historickému vývoji je zde také odlišná mentalita, byl výcvik českých policistů přizpůsoben odpovídajícím právním předpisům České republiky, které upravují pravomoci a povinnosti policistů v případě provádění služebních zákroků.Na závěr prošli policisté tzv. summary drilem. Jeho úkolem bylo prověřit, zda policisté dokáží reagovat na útok odpovídající technikou, a to po předchozí fyzické a psychické zátěži.

Účelem semináře, bylo správně pochopit způsob, kterým Izraelci cvičí své policisty, proč mají právě takový způsob výcviku a proč jim takový způsob výcviku funguje v praxi. Tento výcvik není úplně jednoduchý a také není pro každého. Základem je odhodlanost, nasazení, rychlost a jednoduchost technik. Nezanedbatelnou součástí každého policisty je kromě výše uvedeného, také fyzická příprava, která by měla kombinovat silově-vytrvalostní prvky.

Kolegům pořádkové jednotky se náš instruktor nprap. Mgr. Petr Bačkovský snaží tyto dovednosti předat obdobným způsobem, jakým je osobně zažil na vlastní kůži, a to během takzvaného Law Enforcement Instructor kurzu, který pod záštitou IKMF (International Krav Maga Federation), absolvoval přímo v Izraeli.

nprap. Mgr. Petr Bačkovský – instruktor Krajská pořádková jednotka

13. ledna 2020

mjr. Ing. Markéta Janovská

tisková mluvčí krajského ředitelství

