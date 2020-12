Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Silvestrovské oslavy a zábavní pyrotechnika

KRAJ – Letošní oslavy v režimu mimořádných opatření

Letošní rok 2020 byl pro nás všechny značně specifický a neobešel se bez mnoha změn a zásahů do našeho běžného života a života obecně tak, jak ho známe. Nejinak tomu bude i v poslední den, kdy se s rokem 2020 rozloučíme. Většina obyvatel si asi ani nedovedla představit zakončení roku a silvestrovské oslavy bez zábavní pyrotechniky, ohňostrojů, pobytu s přáteli na horách nebo například velké oslavy v restauraci. I v tomto směru bude zakončení roku značně specifické. Na celém území České republiky je i nadále vyhlášen nouzový stav a platí mnohá mimořádná omezení, opatření a nařízení. Jedněmi z nich jsou i zákaz shromažďování a zákaz vycházení v čase od 21:00 hodin do 5:00 hodin ráno, z těchto důvodů můžeme na velké oslavy s přáteli a odpalování ohňostrojů o půlnoci zapomenout.

Mnoho lidí si však odpálení ohňostrojů a petard v dřívějších hodinách zřejmě nenechá vzít ani letos, proto je důležité si připomenout několik důležitých rad a pravidel, které je nezbytné dodržovat, abychom my nebo někdo z našeho okolí nepřišli k úrazu. Policisté a především pak zdravotníci a hasiči jsou každoročně poslední den v roce vysíláni k případům, které souvisejí s nesprávným použitím zábavní pyrotechniky. Právě neodbornou manipulací hrozí riziko nebezpečí vzniku vážných úrazů, popálenin nebo škod na majetku. Proto je potřeba znát základní zásady správného používání zábavní pyrotechniky, ale především pak tyto zásady dodržovat.

Kde a jak nakoupit zábavní pyrotechniku?

- pyrotechniku kupujeme vždy jen v ověřených prodejnách

- vždy kupujeme s českým návodem použití, abychom věděli jak s výrobkem správně manipulovat

- výrobky vždy kupujeme v původním a neponičeném obalu - obal by neměl být roztrhnutý, navlhlý nebo třeba zmáčknutý či prohnutý

- na obalu by mělo být napsáno, do jaké kategorie se pyrotechnika řadí

Jak pyrotechniku správně používat?

- zábavní pyrotechniku vždy ukládejte mimo dosah dětí a zabezpečte ji tak, aby se k ní nedostali a nedošlo k případnému úrazu

- zábavní pyrotechniku nepoužívejte pod vlivem alkoholu

- pyrotechnické výrobky používáme vždy v souladu s českým návodem

- při odpalování dbáme na svoji bezpečnost a na bezpečnost lidí nacházejících se v okolí

- přesvědčíme se, že pyrotechniku odpalujeme v bezpečném prostoru a do bezpečného prostoru (ne například do stromu, budovy apod.)

- po zapálení odstupujeme do bezpečné vzdálenosti dle návodu

- pokud se výrobek neodpálí, rozhodně k němu nechodíme! Vyčkáme minimálně 10 minut (nebo dle přiloženého návodu), než s ním začneme znovu manipulovat.

- selhanou pyrotechniku zlikvidujte v souladu s návodem

Uvědomte si, že nedodržením těchto zásad můžete sobě nebo někomu z okolí způsobit vážné zranění s doživotními následky, v tom nejhorším případě i smrt.

Pyrotechnika dle kategorií

Kategorie F1 – tzv. pyrotechnické hračky (prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky a vystřelovací konfety, …) - prodej osobám starším 15 let. Jedná se o málo nebezpečné výrobky. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost zpravidla minimálně 1 metr.

Kategorie F2 - (římské svíce, fontány, gejzíry, …) - prodejné osobám starším 18 let. Opět se jedná o málo nebezpečné výrobky. Bezpečná vzdálenost je zpravidla 8 metrů.

Kategorie F3 – (malé italské pumy, dělové rány, ohňopády, …) - prodej osobám starším 21 let, bez průkazu. Tyto výrobky představují středně velké nebezpečí. Bezpečná vzdálenost je minimálně 15 metrů.

Kategorie F4 - (Létavice, dělové rány ohňostrojové, italské pumy a kulové pumy) – prodejné pouze osobám s platným průkazem odpalovače ohňostrojů. Jedná se o výrobky, které představují velké nebezpečí.

Přejeme Vám aby letošní, v jistém směru jistě odlišné oslavy příchodu nového roku proběhly bez jakýchkoli nehod a nový rok byl pro Vás úspěšný.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

30. prosince 2020





