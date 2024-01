Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Silvestrovská hloupost

MOSTECKO - Policisté zabavili 15 zbraní.

Policisté obvodního oddělení Zahradní první pracovní den tohoto roku předali sdělení podezření 54letému muži ze spáchání trestného činu výtržnictví. O něm byla veřejnost již informována na samotném počátku roku. Muž měl o silvestrovské noci, pět minut po půlnoci v ulici Růžová mezi panelovými domy, střílet ze zbraně. Rozhodně nezvolil nejvhodnější způsob, jak oslavit příchod Nového roku, a to nejen k uplynulým tragickým událostem. Na místo okamžitě po oznámení vyjeli policisté hlídkové služby. Ti po krátké době zadrželi podezřelého, který sice už nestřílel, ale dlouhou samonabíjecí pušku měl přes rameno. Uniformovaní hoši zjistili, že Mostečan vystřílel minimálně 69 slepých nábojů ze tří zásobníků. Muž je držitelem zbrojního průkazu a jednalo se o řádně registrovanou zbraň. Pušku ochránci zákona na místě odebrali a oslavence převezli do cely. Pro policisty bylo překvapení, že zadržený nebyl pod vlivem alkoholu. Dalším prověřováním incidentu se ukázalo, že podezřelý je majitelem 15 registrovaných zbraní různého typu. Policisté využili svého oprávnění a všechny střelné zbraně 54letému muži odebrali, a to včetně zbrojního průkazu.

Podle protokolu podezřelý zvolil tento způsob oslavy místo petard, údajně je to bezpečnější. Teď už ví, že rozhodně udělal hloupost. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Bude-li Mostečan postaven před soud, hrozí mu v případě uznání viny až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

3. ledna 2024

