Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Silvestr 2022

Informace k bezpečnostnímu opatření pražské policie.

V souvislosti s letošním Silvestrem si pražská policie připravila standardní bezpečnostní opatření. Stovky policistů z pořádkové, cizinecké, kriminální, dopravní služby, antikonfliktního týmu, speciální a krajské pořádkové jednotky budou v ulicích Prahy dohlížet na bezpečnost a dodržování veřejného pořádku. V rámci dohledu nad veřejným pořádkem budou policistům pomáhat i strážníci Městské policie hlavního města Prahy.

Taktéž upozorňujeme občany, že v minulém roce došlo k úpravě používání pyrotechniky na území hlavního města Prahy. Volně prodejnou pyrotechniku je zakázáno používat na území hlavního města Prahy, v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, na vodních tocích, na ostrovech v těchto tocích a na pozemcích sousedících s korytem vodních toků, a to v šířce do 50 metrů od břehové čáry, v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory anebo od domovů pro osoby se zdravotním postižením, na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech a zdržích a ve vzdálenosti do 50 metrů od nich, na zvláště chráněných územích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto území, v přírodních parcích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto parků, ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.

Na dodržování vyhlášky budeme dohlížet spolu s městskou policií a v případě porušení je možné uložit fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu do 100 000 Kč. Na místě mohou policisté uložit pokutu v příkazním řízení do výše 10 000 Kč.

Vyhláška a interaktivní mapa je k dispozici zde: (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu).

S blížícím se koncem roku mnozí občané nakupují zábavnou pyrotechniku. Používání pyrotechniky pro zábavné účely má však i svá pravidla, kterými by se měli řídit ti, kteří si ji zakoupí.

Jak předejít zranění při používání pyrotechniky???

zábavnou pyrotechniku nakupovat ve stálých prodejnách, nikoli u stánků na tržišti, i když zboží u stánků splňuje všechny podmínky k prodeji, vlhkost a mráz ho může poškodit a znehodnotit

nekupovat zboží, na kterém chybí návod v českém jazyce, označení výrobce nebo dovozce, označení třídy nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji a datum použitelnosti

výrobky kupovat jen v původním balení výrobce, pokud je zboží přebalené, je lepší je nekupovat

při používání se vždy řídit návodem

při manipulaci s pyrotechnikou nemířit na sebe ani na druhé

s pyrotechnikou nemanipulovat v opilosti, odpalovat by ji měl střízlivý člověk

v žádném případě nepoužívat amatérsky vyrobené různé pyrotechnické předměty

kupované výrobky se nesnažit doma ještě vylepšit, riziko úrazu je příliš velké

pyrotechniku nesvěřovat do rukou dětem

rodiče by měli dětem na Nový rok zakázat sbírat nevybuchlé petardy, měli by je poučit o tom, že na takové předměty by neměly sahat

Většina úrazů bývá způsobena nesprávnou manipulací s pyrotechnikou. Proto je třeba vždy postupovat dle návodu. Při nákupu je lepší se vyhnout pochybným prodejcům a zajít třeba do velkého obchodního domu, kde je větší záruka, že se zde nebude prodávat neschválené nebo závadné zboží. Nelegálně dovážené a neověřené zboží a rovněž tak amatérsky vyráběná pyrotechnika může být velmi nebezpečná. Z hračky se může změnit na skutečnou bombu. Nebezpečí úrazu může hrozit také na hromadných oslavách na náměstích a podobných místech, kam si lidé pyrotechniku přinesou a odpalují jí přímo na těchto místech. Malé děti a domácí zvířata by lidé na tyto atrakce z důvodu bezpečnosti neměli brát s sebou.

Zábavná pyrotechnika se dělí do čtyř kategorií:

Do kategorie F1 patří velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a lidí zpravidla minimálně 1 metr (Na bezpečnou vzdálenost nesmí úroveň hluku přesáhnout 120 dB). Nepatří sem petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard. Bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg třaskavého stříbra. Patří sem i výrobky, které lze za dodržení návodu použít pouze uvnitř obytných budov.

V kategorii F2 jsou zařazeny málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 18 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 8 metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na omezených plochách.

Do kategorie F3 patří výrobky, představující středně velké nebezpečí. Jsou prodejné osobám starším 21 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 15 metrů. I tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na otevřených prostranstvích.

Do kategorie F4 patří výrobky, představující velké nebezpečí. Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky, které vydává Český báňský úřad, jako správní orgán v oblasti výbušnin.

Policie České republiky proto občanům doporučuje používat pouze schválené výrobky, pozorně si přečíst návod k použití, dodržovat zásady pro bezpečnou manipulaci se zábavní pyrotechnikou a činit všechna potřebná opatření, k tomu, aby nedošlo ke zranění osob nebo škodám na majetku. Několik vteřin neopatrnosti může váš život zcela změnit, i když sami zůstanete bez úhony.

por. Mgr. Violeta Siřišťová - 28. 12. 2022

tel. 731 195 321

