Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Silvestr 2021

ZLÍNSKÝ KRAJ: Během noci řešili policisté 150 událostí.

Pernou Silvestrovskou noc prožili podle očekávání policisté ve Zlínském kraji. Ve srovnání s ostatními dny řešili asi třikrát více událostí. Pokud srovnáme letošní Silvestr s tím loňským, počet událostí letos mírně vzrostl. Ve většině případů se jednalo o oznámení o fyzickém napadení či zmatená oznámení, jejichž spojovatelem byla téměř ve všech případech nadměrná konzumace alkoholu.

Tragická událost se odehrála včera po osmnácté hodině v Kroměříži. Sedmapadesátiletý řidič vozidla Ford, který jel z Kroměříže směrem na Vážany, srazil v Kroměříži dvě chodkyně ve věku 78 a 79 let, které přecházely vozovku mimo přechod pro chodce. Starší z nich utrpěla při srážce zranění neslučitelná se životem, mladší převezli záchranáři do nemocnice s těžkým zraněním. Dechová zkouška u řidiče byla negativní. Škoda na vozidle je předběžně vyčíslena na osmdesát tisíc korun.

Další událostí, kterou policisté řešili, tentokrát na Uherskohradišťsku, bylo výtržnictví a napadení úřední osoby, z něhož je podezřelý šestatřicetiletý muž. Ten nejprve zavolal na linku tísňového volání policie a žádal vyřešení konfliktu. Po příjezdu policistů jednoho z nich bezdůvodně fyzicky napadl. Druhý člen hlídky agresora zpacifikoval. Policisté poté muže zajistili, převezli do policejní cely a následně do protialkoholní záchytné stanice.

Před půlnocí jsme na lince tísňového volání přijali oznámení o tom, že poblíž Uherského Hradiště chodí po vozovce dva koně, kteří ohrožují další řidiče a chodce. Policisté na místě za pomoci majáků zajistili bezpečnost a zjistili, kdo je majitelem koní. Majitelka si je asi po hodině převzala s vysvětlením, že koně se splašili vlivem ohňostrojů a utekli z ohradníku.

Pár minut po půlnoci se zranil pětačtyřicetiletý muž při zapalování pyrotechniky na dvoře rodinného domu v Otrokovicích. S lehkým zraněním ho převezli záchranáři do nemocnice.

Asi jednu hodinu po půlnoci řešili policisté v Kroměříži podezření z loupeže v centru města, prověřování bude pokračovat v následujících dnech, podle zjištěných informací bude stanovena případná trestně právní kvalifikace skutku.

V průběhu noci narazili policisté na území celého Zlínského kraje na celkem šest silně podnapilých řidičů, kteří nadýchali od 1,41 do 2,33 promile alkoholu. Jedním z nich byl po sedmé hodině ráno padesátiletý řidič, který nezvládl řízení a na Kroměřížsku narazil s vozidlem Škoda Fabia do sloupu. Dechová zkouška u něj ukázala hodnotu 1,45 promile. Se zraněním ho záchranáři převezli do nemocnice. Škoda na vozidle je asi 65 tisíc korun.

1. ledna 2022, por. Bc. Monika Kozumplíková

