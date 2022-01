Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Silný vítr komplikuje dopravu

KRAJ: Policisté zatím řešili desítku oznámení.

Od půlnoci komplikuje dopravu na jižní Moravě silný vítr. Do osmé hodiny ráno přijali policisté na tísňové lince přinejmenším desítku oznámení. Nejčastěji se jedná o popadané stromy a větvě přes komunikace. Podobně dopadl i jeden vzrostlý strom krátce po čtvrté hodině ráno u Devíti křížů. Ten zablokoval silnici č. 602, kdy před nenadálou překážkou v lese sice dokázal šofér dodávky zastavit, ale stejně mu to nebylo moc platné. Stejný manévr se totiž nepovedl i řidičce ve škodovce, která do kmenu narazila a odhodila jej na jeho vůz. Žena navíc od nehody bezostyšně ujela. Podobným střetem skončil i karambol u Valchova na Boskovicku. O půl sedmé zde přes cestu popadalo několik stromů, na které bohužel nedokázal včas zareagovat šofér v Superbu. Po tvrdém střetu skončil zraněný a museli jej z místa zdravotníci dokonce odvést do nemocnice. Hodinu poté vyjížděli policisté i ke spadeným drátům vysokého napětí. Ty na delší dobu uzavřely silnici č. 379 nedaleko Blanska u odbočky na Olomučany. Uzávěra zde bude nejspíš po celý den, objízdná trasa je pak vedena přes Olešnou.

por. Petr Vala, 30. ledna 2022 - 8:45 hodin.

vytisknout e-mailem