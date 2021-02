Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Silniční kontrola

PŘÍBRAMSKO - Jak probíhá silniční kontrola?

Každý řidič motorového vozidla je povinen mít u sebe předepsané doklady, a to platný řidičský průkaz, malý technický průkaz od vozu, doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem automobilu a osoby nad 65 let věku doklad o zdravotní způsobilosti. Při silniční kontrole hlídka ověřuje také technický stav auta a může kontrolovat povinnou výbavu. Do té patří: výstražný trojúhelník, reflexní vesta a autolékárnička, kde se již nehlídá doba expirace. Zvedák, klíč na matice kol a náhradní kolo nemusí mít vozidla vybavená prostředky pro bezdemontážní opravu pneumatik nebo vozy se sjednanou asistenční službou či auta s detekcí defektu a zároveň pneumatikami umožňující nouzový dojez.

Dále policisté provádí dechovou zkoušku na zjištění alkoholu. Pokud je její výsledek pozitivní, po pěti minutách je opakována, jde o zajištění objektivnosti měření. Při zjištění hodnoty nad 0,24 promile anebo přítomnosti drog ve slinách řidiče je zahájeno řízení o zadržení řidičského průkazu. Motorista je při kontrole poučen, že pokud odmítne podrobit se vyšetření na ovlivnění alkoholem či jinou návykovou látkou, dopouští se přestupku, za který mu hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz činnosti až na dva roky.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

12. únor 2021

