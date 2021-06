Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Silničáři začali s rekonstrukcí povrchu vozovky

VYŠKOVSKO: Do začátku července musí řidiči počítat s omezeními.

Velkou měrou trpělivosti se budou ode dneška až do začátku července (1.6.-4.7.) obrnit řidiči na trase Uherské Hradiště - Brno. Na silnici I/50 mezi Brankovicemi a Malínky na Vyškovsku bude totiž platit výrazné omezení dopravy, a to z důvodu prováděné rekonstrukce povrchu silnice. Doslova pak očistec pak zřejmě zažijí šoféři osobních vozidel. Pro ně totiž bude platit objízdná trasa přes Koryčany a Střílky, čímž se jim jízda v ideálním případě prodlouží jen o několik minut. Dohlížet na bezpečnost a plynulost provozu budou na místě namátkově dohlížet i dopravní policisté. Případným hříšníkům pak budou moci za porušení dopravního značení ukládat pokutu až do dvou tisíc korun.

Krátké video naleznete níže.

por. Bc. Petr Vala, 1. června 2021.

Související dokumenty Video - Silničáři začali s rekonstrukcí povrchu vozovky.mp4

Velikost souboru:89,7 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem