Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Silně opilý řidič nacouval do zaparkovaného auta a z místa ujel

RAKOVNICKO – Nadýchal více než tři promile.

V sobotu v půl desáté večer přijali policisté oznámení o dopravní nehodě v Řevničově, kdy viník z místa odjel.

Dle provedeného šetření měl 53letý řidič osobního vozidla Peugeot zajet do ulice Zahradní, kde s vozidlem začal couvat a při tomto manévru narazil do zaparkovaného vozidla Škoda Octavia. Místo toho, aby věc nahlásil, z místa nehody ujel. Policisté si muže našli v místě jeho bydliště, kde ho vyzvali k dechové zkoušce. Přístroj naměřil pozitivní výsledek s hodnotou více než 3,3 promile. Řidič se hlídce ke střetu s jiným vozidlem doznal a poté mu byla zakázána další jízda a zadržen řidičský průkaz.

Třiapadesátiletý muž je v současné době podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, neboť způsobil dopravní nehodu pod vlivem alkoholu.

Opilý řidič je velkým nebezpečím nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Alkohol nám dodává sebedůvěru a současně zpomaluje naše smyslové a motorické (pohybové) reakce. To je za volantem doslova vražedná kombinace. Opilému řidiči totiž trvá mnohem déle, než zareaguje na to, co se děje před ním, nebo kolem něj, má problémy s vyhýbáním se vozům u krajnice, pletou se mu pedály nebo je nohou míjí.



Zkrátka alkohol za volant NEPATŘÍ!

Jak ukazují výzkumy, alkohol se podepisuje na způsobu řízení. Již při překročení hranice půl promile začíná převažovat negativní vliv na lidský organismus. Člověk se stává apatickým, snadno upadá do depresí a je celkově v útlumu. Alkohol i drogy za volantem zvyšuje nejenom agresivitu a přeceňování řidičských schopností, ale má výrazný vliv na periferní vidění. Zvýšená míra v krvi řidiče způsobuje tunelové vidění.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

21. června 2021

vytisknout e-mailem